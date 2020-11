Ce a mai făcut Gina Pistol pentru viitorul bebeluș. Iubita lui Smiley nu credea că e atât de greu

Gina Pistol și Smiley au început lucrul a camera pentru bebelușul care urmează să vină pe lume, nu peste mult timp. Însărcinată în trimestrul al doilea, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a făcut o scurtă radiografie a stadiului lucrărilor.

Ce a mai făcut Gina Pistol pentru viitorul bebeluș

”Am ajuns acasă și, pe o scară de la 1 la 10 sunt leșinată de 15. Ca să înțelegeți nivelul la care am ajuns. Și stați să vedeți ce am găsit”, a spus Gina Pistol. Pe ea a întâmpinat-o motănelul Gosha, care apoi a condus-o pe hol, înspre camera care va fi a micuței încă nenăscute.

”Poftim privire! Iubesc animalele de când mă știu, iar pentru mine acasă a însemnat întotdeauna și un suflet blănos sau penos! Gosha aka gogoșica, reginu’, prințesu’…”, a replicat Gina Pistol drept comentariu de la poza cu motănelul ei.

”Am avut multe emoții”

Gina se află în trimestrul al doilea de sarcină. În urmă cu ceva timp, aceasta a făcut o vizită la medic, pentru un control. Gina Pistol a pus fotografia cu ecografia pe Instagram, iar în fundal se aude melodia lui Feli, ”Două inimi”! Gina Pistol este acum o femeie fericită, iar asta pentru că a avut mari probleme, aceasta aflând la un moment dat că șansele să rămână însărcinată erau mici.

”În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi și pentru iubirea noastră!

Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, nota Gina Pistol, atunci când a fost convinsă că totul este OK.

Ce nume va purta fetița lui Smiley și a Ginei Pistol

Mai mult decât atât, într-un clip postat pe contul de YouTube al lui Smiley, cei doi au mărturisit cum s-au cunoscut și despre viața lor împreună. Cei doi au discutat mult și despre numele fetiței pe care o așteaptă, când s-au și contrazis.

„Să numim fetița Regina. Merge foarte bine cu Maria, are și un pic de Gina”, a spus viitoare mămică. „Nu! Nu o să o cheme așa, stați liniștiți”, a punctat și Smiley.