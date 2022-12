Ce a găsit o femeie într-un sandwich cumpărat de la un magazin celebru. Nu va mai mânca niciodată aşa ceva

O femeie a rămas surprinsă de ce a găsit într-un sandwich cumpărat dintr-un supermarket celebru. Aceasta a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a deschis ambalajul și a mușcat din preparatul ales. Cu siguranță mulți oameni care sunt pe grabă aleg să achiziționeze astfel de produse care să le potolească foamea. Ce a găsit clienta într-un sandwich atunci când a mușcat din el? ,,Sunt chiar foarte dezamăgită. Am găsit un motiv în plus să nu mai cumpăr”, a mărturisit ea.

Un sandwich este alegerea ideală a multor persoane atunci când sunt pe grabă și trebuie să ia rapid o gustare sau chiar un prânz. Majoritatea oamenilor își achiziționează astfel de produse de la supermarket-uri sau cafenele, acolo unde găsesc sandwich-uri cu ton, salam uscat, mușchi afumat, cașcaval și salată.

Din păcate, Maira Brand a avut o surpriză neplăcută atunci când a vrut să își potolească foamea. Mai exact, femeia a descoperit o bucată de lemn între cele două felii de pâine. Cea din urmă a rămas fără reacție atunci când a mușcat din sandwich-ul care este unul destul de cunoscut.

Maira Brand a postat pe rețelele de socializare o imagine cu bucata de lemn, iar reprezentanții magazinului au contactat-o rapid pentru a-și cere scuze. Fotografia a fost și un semnal de alarmă pentru toți oamenii care aleg astfel de produse.

Cei mai mulți au mărturisit că o să fie mai atenți de acum la alimentele pe care le bagă în coș. Cea din urmă a subliniat că o să ocolească cel puțin pentru o perioadă acest gen de gustare și o să continue să își ia mâncare la pachet.

„Nu mi-a mai trebuit să termin sandwich-ul. Cred că cel puțin o perioadă o să stau departe de sandwich-rile la cutie. Nu obișnuiesc să cumpăr astfel de gustări, de obicei îmi iau de acasă mâncare la pachet. Rar se întâmplă să cumpăr și, dacă o fac, merg la acest supermarket.

Sunt chiar foarte dezamăgită și chiar am găsit un motiv în plus să nu mai cumpăr, ci să îmi pregătesc singură pachetul cu mâncare de acasă. Am publicat pozele ca să îi sfătuiesc și pe alții să fie atenți atunci când mănâncă, dar și să aflu ce au mai găsit alții prin mâncarea cumpărată”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.