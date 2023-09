Ce a găsit o femeie în lasagna pe care a cumpărat-o din Lidl România. A avut șocul vieții când a ajuns acasă

O femeie a avut parte de șocul vieții sale când a cumpărat o lasagna din Lidl România. Nu se aștepta să găsească așa ceva în interior, dar a rămas fără cuvinte când a desfăcut-o. Nu a stat deloc pe gânduri și a făcut imediat plângere împotriva magazinului cu pricina.

Fiecare are un magazin preferat, de unde își face mai mereu cumpărăturile. Când achiziționăm mâncare, ne așteptăm la un conținut perfect, sănătos, nu la surprize neplăcute. Cu toate acestea, din păcate, nu întotdeauna se întâmplă așa.

O femeie a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută când a cumpărat o porție de lasagna de la magazinul Lidl din Dacia. Femeia spera să se bucure în liniște de preparatul e preferat, dar nu a putut nici măcar să mănânce prea mult din el.

Femeia a apucat să gust de trei ori și, ultima dată, a observat că în mâncare este… un vierme. Fiul ei chiar a leșinat când a văzut ce se află în farfurie, dar norocul lor a fost că nu au ajuns la spital.

”Ieri (n.r. – duminică, 24 septembrie 2023), în jurul orei 11:00 am cumpărat lasagna de la Lidl, din Dacia. Seara, în jurul orei 19:00, după ce am gătit-o, am găsit viermele. Nu știu dacă mai avea și alții, mi s-a făcut rău și nu am mai putut să verific.

Nu am ajuns la spital. Am luat două guri, iar unul dintre copii a vomat după ce a văzut ce e în farfurie. Până acum am luat de vreo 3 ori lasagna de la Lidl. De obicei gătesc acasă lasagna, dar, dacă sunt în criză de timp sau vreau o cantitate mică, cumpărăm de la Lidl”, susține ieșeanca