Ce a găsit o femeie în alimentele pe care le-a cumpărat de la Lidl: „E dezgustător”

Ce a găsit o femeie în alimentele pe care le-a cumpărat de la Lidl? Când alegi să-ți faci cumpărăturile într-un supermarket, precum Lidl, mergi de la premiza că toate produsele sunt fără probleme. Dar, ce a găsit o femeie în alimentele pe care le-a cumpărat de la Lidl, a îngrozit pe toată lumea. Ideea este așa, o clientă din Marea Britanie susține că ouăle sale proaspăt cumpărate de la Lidl erau putrede. Femeia mai spune că erau pline de „sute de viermi contorsionați”. Problema este că nu a fost crezută, asta până când a adus și dovada acestei situații.

Alice Evans, din Maidstone, Kent, a împărtășit imagini îngrozitoare cu viermii care se zvârcoleau în interiorul unui ou negru și putred. Conform acesteia, cumpărase dintr-un magazin Lidl o cutie cu ouă de 1,39 lire sterline. Tânăra mămică plănuia să i le pregătească fiicei sale de doi ani.

Tânăra în vârstă de 25 de ani a declarat că a fost nevoită să arunce toate produse le cumpărate în valoare de de 60 de lire sterline. Se temea că viermii, pe care i-a găsit pe fundul sacoșei de cumpărături, au contaminat restul alimentelor.

Alice a spus că a simțit un miros asemănător cu cel al „peștelui putrezit” care venea din frigiderul ei după ce a ajuns acasă. În ciuda faptului că ouăle de 1,39 lire sterline erau în termen, unul dintre ele s-a spart. Astfel britnanica a descoperit în interior că totul era negru și putred, plin de viermi.

Ca urmare a acestei situații, tânăra mămică a făcut reclamație chiar în magazinul de unde a cumpărat alimentele. Cât despre supermaket, oficialii Lidl au declarat că le pare rău că „standardele lor înalte nu au fost îndeplinite cu această ocazie” și au confirmat că a oferit clientului un produs înlocuitor ca gest de bunăvoință.

Tânăra femeie a povestit pe rețelele de socializare experiența, deloc plăcută, prin care a trecut. „Mi-am deschis frigiderul și am simțit un miros ciudat, ca de pește putrezit, așa că l-am golit complet și l-am curățat pentru că m-am gândit că s-ar putea ca frigiderul să fi fost cel care mirosea.”, povestește Alice Evans, din Maidstone, Kent.

„Când am vrut să împachetez totul, am deschis ouăle pentru a le pune în compartimentul pentru ouă din frigider. Atunci am văzut viermii ăștia târându-se peste tot. Am fost complet îngrozită. A fost absolut dezgustător.

Este un pericol pentru sănătate. Apoi, uitându-mă înapoi în punga de cumpărături, am văzut viermi și pe fundul ei. Așa că a trebuit să arunc toată mâncarea care se afla în acea pungă de cumpărături.

Nu am vrut să am așa ceva în apropierea mâncării mele, mai ales când am doi copii mici. Dacă nu s-ar fi spart coaja și aș fi gătit acest ou și l-aș fi dat fiicei mele – mi-e teamă să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Ar fi fost îngrozitor.”