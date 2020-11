Ce a făcut Viviana Sposub în izolare alături de George Burcea. Vedeta de la Pro TV a spus tot

A fost prima zi de libertate după coronavirus pentru Viviana Sposub și George Burcea. După ce au fost izolați împreună, afectați fiind de boala momentului, în data de 4 noiembrie au putut ieși, în sfârșit, afară.

Ce a făcut Viviana Sposub în izolare alături de George Burcea

Astfel, Viviana Sposub și-a pus o mască cu sclipici, iar George Burcea una de culoare neagră. Cei doi concurenți în emisiunea ”Ferma. Orășeni vs Săteni”, care este difuzată de Pro TV au luat-o, la pas, prin parcul IOR.

„Gata carantina. Suntem bine”, a anunțat Viviana Sposub. După plimbarea romantică de mână, cei doi au fost să mănânce sushi. „Chit că nu mi-a revenit gustul pe deplin pot să vă asigur că masa a fost bombă! În sfârșit mi-am făcut și eu timp să mai vorbesc aici cu voi pe story și să vă zic ce se mai întâmplă viața mea.

Sunt bine, am scăpat de COVID și chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt excelent, doar că nu am gust și miros încă. Dar mă pot bucura de libertate, am ieșit din casă. M-am plimbat, am fost în parc și la sushi, apoi am făcut o mică vizită și la salon, pentru că după două săptămâni de stat în casă chiar simți nevoia să mergi la salon să te răsfeți puțin.

”George Burcea are mâini de aur”

Lala s-a ocupat de sprâncenele mele și le-a făcut să arate cam atât de bine. Ele nu au niciun produs, sunt doar laminate. Și, după ce v-am făcut așa un mic rezumat cu viața mea din ultimele zile, vreau să vă mulțumesc pentru mesaje, pentru susținere și să vă transmit mulți pupici și gânduri bune și desigur să vă invit să urmăriți Ferma în această seară și mâine seară și poimâine seară, pentru că treaba începe să fie din ce în ce mai incitantă”, a dezvăluit Viviana Sposub, potrivit retetesivedete.ro.

Amintim că la numai câteva luni după ce s-a despărțit de Andreea Bălan, actorul George Burcea și-a găsit fericirea în brațele asistente de televizune, Viviana Sposub. Aceasta l-a cucerit pe fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, de la prima vedere.

În urmă cu două săptămâni, cei doi s-au infectat cu SARS Cov-2 și au petrecut perioada de carantină împreună, în apartamentul Vivianei Sposub. După toată această perioadă, față de care ea a avut mari emoții, mărturisind chiar că niciodată în viața ei nu a mai locuit împreună cu un bărbat iubit, aceasta a dezvăluit ceva important despre fostul soț al Andreei Bălan. „George Burcea are mâini de aur”, a susținut Viviana Sposub.