Ce a făcut un bărbat din Iași după ce a găsit într-o vilă un pistol folosit de trupele speciale din America. Soția s-a înspăimântat

Un bărbat din Iași a ajuns să fie condamnat după ce a fost denunțat de propria soție. În acest fel, magistrații din cadrul Judecătoriei Pașcani l-au condamnat pe Cristinel Fetcu la un an de închisoare, cu suspendare, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bărbatul este muncitor în demolări, iar totul a început când a primit o lucrare în municipiul Iași, fiind plătit să demoleze o construcției. La un moment dat, acesta a găsit, pitită printre ziduri, o armă de foc folosită în trupele speciale americane. Arma intrat recent în dotarea polițiștilor din România.

Cristinel Fetcu a decis să ascundă arma de ochii colegilor și șefilor, sub câteva cărămizi. După ce s-a terminat programul, bărbatul a luat pistolul marca Pietro Beretta Gardone, de calibrul 9 mm, împreună cu cele 13 gloanțe, și le-a dus acasă. Ajuns acasă, ieșeanul a ascuns punga cu arma letală și muniție în podul casei.

În după-amiaza zilei de 25 noiembrie 2018, soția bărbatului a urcat în pod, găsind punga din plastic în care se afla pistolul. Știind că soțul ei devine agresiv când se află sub influența băuturilor alcoolice, îi era frică să îl întrebe despre pistol. Femeia a schimbat locul în care era plasată punga și l-a sunat pe unul dintre colegii bărbatului.

În cursul nopții de 25 spre 26 noiembrie 2018, Cristinel Fetcu a venit acasă, aflat sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a remarcat că sacoșa lipsește, așa că a început să facă scandal, acuzând-o pe soția lui că a furat obiectele. Aceasta i-a spus că sacoșa se află la colegul său. Auzind acest lucru, a dat-o afară din casă, lucru care a determinat-o să meargă la poliție.

„În dimineața zilei de 26 noiembrie 2018, în jurul orei 4:45, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de către R.F. cu privire la faptul că soțul său, inculpatul, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a făcut scandal la domiciliu și a alungat-o din locuință. Din primele informații obținute de către echipajul de Poliție ajuns la fața locului a rezultat că, în seara zilei de 25 noiembrie 2018, inculpatul a revenit la domiciliu sub influența băuturilor alcoolice și a făcut scandal. Motivul scandalului l-a reprezentat faptul că inculpatul a adus în locuință un pistol și muniția aferentă, ce au fost găsite de R.F. într-o sacoșă de plastic și, pe care, ulterior, le-a predat martorului C.H., de teamă ca soțul ei, fiind sub influența băuturilor alcoolice, să nu le folosească”, au menționat procurorii ieșeni.