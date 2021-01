Ce a făcut Poliția în cazul ÎPS Teodosie. Informații de ultim moment

Încă de la instaurarea stării de alertă, ÎPS Teodosie a intrat în atenția opiniei publice prin acțiunile sale. Deși cu restricții și chiar izolarea județului Constanța, fața bisericească nu a îngrădit accesul enoriașilor la slujbele sale. A fost amendat și dat în judecată, dar cu ajutorul Dianei Șoșoacă a scăpat. Autoritățile au decis să nu mai acționeze și reacționeze, în ceea ce-l privește pe ÎPS Teodosie, sau cel puțin așa se vede din afară.

La nivel național sunt restricții clare în ceea ce privesc adunările cu mai mult de 2 persoane, în spațiul public. Cu toate astea ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu a ținut cont de niciuna dintre reguli. Încă de anul trecut ÎPS Teodosie nu și-a închis ușa bisericii.

Părintele și-a lăsat enoriașii, în număr mare să vină la slujbele religioase. Pentru aceste încălcări, anul trecut, i s-au dat amenzi, dar cu ajutorul actualului senator AUR de Iași, Diana Șoșoacă, ÎPS Teodosie a scăpat de amenzi.

După începerea campaniei de vaccinare anti-covid, din 27 decembrie anul trecut, multe fețe bisericești au început să-și îndemne enoriașii să accepte vaccinarea. În schimb, ÎPS Teodosie, declara în primă fază, că nu are de ce să facă acest lucru. Domnia sa spunea, și pe bună dreptate, că nu este cadru medical de specialitate ca să le poată recomanda acest lucru.

Colegii de la Spynews.ro au înercat în toată această perioadă să primească un răspuns din partea autorităților locale cu privire la cele desfășurate în ograda ÎPS Teodosie. Toată România a văzut imaginile cu ÎPS Teodosie nerespectând niciuna dintre regulile impuse de stat, prin starea de alertă.

Ba mai mult, a decis să-și împărtășească enoriașii cu aceeași linguriță, și să boteze apa, după care să o împartă enoriașilor. Spynews a încercat să primească un răspuns din partea autorităților constănțene, aceștia neavând niciun comunicat de transmis.

Cu alte cuvinte, ÎPS Teodosie poate să facă mai departe exact ce a făcut și până acum. Cât despre vaccinare, același prelat declara:

”Eu nu mă vaccinez că am alergie, deocamdată nu am nevoie. (…) Zilele acestea am citit mai multe studii medicale, pentru că trebuie să dau un răspuns, dar un răspuns categoric nu pot să am, că nu are nimeni, niciun medic nu va spune că 100% va ajuta acest vaccin. (…) Noi transmitem un adevăr elevat absolut, pe când medicamentele sunt relative.

Patriarhia ne-a dat o recomandare, şi e normal să ne dea, că e o boală şi noi ne implicăm în boală. Cel mai mult vindecă rugăciunea, mai mult decât vaccinul.”, a declarat ÎPS Teodosie.