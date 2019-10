Drama necunoscută a lui Mihai Constantinescu. Ce le-a mărturisit artistul apropiaților, înainte de a muri. Era marea lui dorință

Drama lui Mihai Constantinescu. Regretatul cântăreț și compozitor a murit, marți, 29 octombrie. Odată cu trecerea sa într-un loc fără anotimpuri, oamenii dragi au rememorat și discuții cu artistul, purtate înainte de a pleca dintre noi.

Mihai Constantinescu s-a stins, marți, 29 octombrie, în urma unei încercate suferințe. A iubit să facă bine, nu a refuzat nicio apariție televizată, niciun interviu la radio, a iubit câinii vagabonzi, dar a urcat acum sus în deal spre o lume minunată, unde s-a întâlnit cu toată familia sa. Toate aparițiile lui îl arătau ca pe un om vesel, pozitiv, dar care, în sufletul lui, era neîmpăcat cu ceea ce i se întâmplă.

După ce a strălucit ani la rândul cântând în trio-ul lansat de Titus Munteanu din care făceau parte Olimpia Panciu și Marius Țeicu, a atins apogeul alături de Anastasia Lazariuc, apoi flacăra succesului s-a stins ușor. De ce pe cerul românesc al muzicii nu e loc pentru toate stelele? Aceasta era o întrebare pe care regretatul artist și-o punea adesea, dar nu pe sticlă, ci în preajma oamenilor precum Mircea Radu, care i-a fost amic. Trecerea în neființă a artistului l-a făcut pe prezentatorul TV să aștearnă pe rețelele sociale un dialog cu Mihai Constantinescu.

„Ultima dată am vorbit cu Mihai Constantinescu acum un an și ceva; despre muzici, decade și genuri și despre ce se ascultă acum, aici și in lume. Nu pricepea (și-mi spunea asta mie, care la rândul meu nu înțeleg) de ce pe cerul românesc al muzicii nu e loc pentru toate stelele, de la pitice la supernove. De ce încrâncenarea? De ce anularea a ce a fost, in ideea că “tot ce ați făcut voi înainte e un rahat”? De ce, de ce, de ce…? Fără sa-mi dau seama turnam gaz pe foc cu exemple din Italia (unde Celentano, Morandi, Dalla au rămas Dumnezei) Franța (Hallyday, Aznavour, Brel sunt statui venerate) dar și Rusia unde Pugaciova face și acum jocurile in muzica mare. De la noi nu e așa?

Păi cred că dintr-un soi de primitivism; noi, ca societate, încă nu ne-am rezolvat niște probleme cu noi, trebuie sa mai urcam niște trepte pentru o mai buna înțelegere a lucrurilor și apoi o așezare a lor corectă și sănătoasă.

Am să-mi amintesc de Mihai Constantinescu așa cum era in aceasta ultima discutie pe care am avut-o – un om blând și neîmpăcat”, a scris Mircea Radu pe rețelele sociale.