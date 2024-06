Ce a făcut Meghan Markle cu doar câteva ore înainte de prima apariție publică a lui Kate din 2024. Imaginile sunt deja pe net

Acum s-a aflat ce a făcut Meghan Markle cu doar câteva ore înainte de prima apariție publică a cumnatei sale, Kate Middleton, din 2024, după ce a făcut public faptul că suferă de cancer. Imaginile sunt deja pe internet!

Ce a făcut Meghan Markle cu doar câteva ore înainte de prima apariție publică a lui Kate din 2024

Meghan Markle se pare că a lansat un nou produs pentru căței, chiar când Kate Middleton, cumnata sa, a avut prima apariție în public de anul acesta, după ce a anunțat că suferă de cancer.

Meghan Markle se pare că a trimis noii biscuiți pentru căței la 50 de persoane, printre care și jucătorul profesionist de polo Nacho Figueras. Sportivul este bun prieten cu Prințului Harry, iar recent a postat pe rețelele sociale cadoul despre care se presupune că ar veni de la compania American Riviera Orchard, care îi aparține lui Megan Markle.

Soția prințului Harry a oferit și 50 de coșuri unor persoane importante care conțineau gem, ambalat în coșuri cu lămâi. Acest lucru se datorează faptului că etichetele scrise de mână de pe borcane sugerau că lotul conținea 50 de borcane, fiecare având un număr, de exemplu, numărul 11 ​​din 50. Citește și Kate Middleton, lecție de eleganță la parada „Trooping the Colour”. Rochia Prințesei a fost intens fotografiată FOTO

Cadouri speciale pentru oameni speciali

Dulceața trimisă anterior a fost de căpșuni, totuși, acest ultim lot este de zmeură – iar Nacho a avut norocul să primească noua aromă exclusivistă, borcanul său purtând o etichetă pe care scria: „2 din 2”.

Între timp, biscuiții pentru câini au fost ambalați într-un borcan mare de sticlă, lăudându-se și cu o etichetă scrisă de mână despre care se crede că ar fi scrisul cursiv al lui Meghan. Dulciurile, care au fost fotografiate alături de câinele lui Nacho, Nina Iggy, sunt o nouă adăugare la gama de produse American Riviera Orchard.

Postarea lui Nacho a coincis cu evenimentul de astăzi Trooping the Color din Londra. Anul acesta este al doilea an în care Ducele și Ducesa de Sussex nu au fost invitați la sărbătoarea anuală, care marchează ziua de naștere a monarhului domnitor. Citește și Transformarea tristă a lui Kate Middleton de când are cancer. Prințesa a ajuns de nerecunoscut: “Posibil ca acum să fie complet cheală”

Aceasta vine după ce susține că Prințul Harry, care nu s-a întâlnit cu tatăl său în timpul vizitei sale vertiginoase la Londra, luna trecută, a refuzat o invitație a Majestății Sale de a rămâne la o reședință regală în timpul călătoriei, deoarece avea „preocupări de securitate”.

Meghan și Harry au participat pentru prima dată împreună la Trooping the Color în 2018, la o lună după nunta lor regală din Windsor. Au apărut din nou pe balconul Palatului Buckingham în 2019, la câteva săptămâni după ce și-au întâmpinat primul copil.