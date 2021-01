Ce a făcut Marius Elisei pentru Oana Roman. Gestul care spune multe despre relația celor doi

Noul an a venit cu momente grele pentru Oana Roman. Deși s-au despărțit, cu câteva zile înainte de Crăciun, Marius Elisei i-a sărit în ajutor fără să ezite.

La numai o zi după ce fiica sa, Isabela, a avut nevoie de ajutorul medicilor, Oana Roman a trecut din nou prin momente cumplite. Miercuri dimineața, fiica fostului premier al României a ajuns la un spital privat din București, ca să o interneze pe mama acesteia, Mioara Roman.

„Am lăsat-o pe mama la spital, norocul meu e că acolo au super grijă de pacienți. Eu trebuia să plec, am filmări pentru emisiunea „Mămici de pitici cu lipici”. Astăzi trebuie să merg la Ploiești, am treabă și acolo, trebuie să fac proceduri. Am lăsat-o cu cei de acolo, pentru că, oricum, cu noile reguli, nu am voie să intru cu ea sus, în rezervă. Este un avantaj al faptului că mergem la un spital privat și este un lucru pe care am să-l spun orice ar spune oricine, faptul că avem aceste abonamente ajută foarte mult”, a spus Oana Roman, într-un story, pe Instagram.