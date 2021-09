Ce a făcut Liviu Teodorescu cu verigheta imediat după ce s-a căsătorit religios. Momentul emoționant din biserică: ‘Am plâns’

Liviu Teodorescu a povestit în detaliu cum s-a simțit momentul magic în care și-a condus iubita la altar. Ce a făcut cunoscutul cântăreț cu verigheta imediat după cununia religioasă? Mulți ar judeca aspru acest gest.

Liviu Teodorescu, detalii despre nuntă

Liviu Teodorescu a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita în căsătorie după ani buni de relație. Momentul a fost cuprins de emoții pentru că a avut loc în fața familiei. Acesta a căutat câteva clipe intime în care să-i mărturisească dragostea în cel mai frumos mod posibil – prin muzică. Artistul i-a compus o piesă în care i-a cerut mâna. Vedeta a povestit recent cum s-au cunoscut și care au fost sincopele din relația lor încă de la început.

„Din liceu ne știm, din clasa a IX-a mai exact, dar din a XII-a ne iubim. Pare greu de înțeles. Am avut un moment de separare al nostru, dar eram imaturi ca să-l luăm în seamă. Am început în clasa a XII-a, după prima săptămână ne-am dat papucii, am reluat, ulterior după un an ne-am mai despărțit o lună sau două și apoi am reuluat iar relația. Există suflete pereche”, a detaliat acesta.

„Am fost copleșit”

Desigur că a vorbit despre marele eveniment care a avut loc în vara ce a trecut. Solistul se știe o fire emotivă, mai ales când vine vorba despre iubire, așa că se aștepta să se lase cu lacrimi.

„De asta mi-a fost greu cel mai tare la nuntă – să nu plâng la ceremonia religioasă. Am ajuns în momentul ăla și am fost copleșit. Se vede și pe filmuleț că m-a bufnit plânsul când m-a atins. Am plans, sunt pampalau mult la d-astea. cand m-a atins pe umar, stiind ca e imbracata in rochie de mireasa, am plans. Eu eram cu spatele și am simțit-o. Am mers la biserică după momentul ăla. Doar civila a fost în altă zi din cauza actelor. A fost nunta perfectă! Nu-mi puteam imagina mai frumos. A fost un dans al mirilor la voia improvizației pentru că amândoi suntem niște dansatori… Eram în liceu și încercam să o agăț, făceam toate eforturile posibile și ei îi plăcea atenția din partea mea, dar nu voia. Apoi am zis că toate poeziile pe care i le făceam ei să i le dau colegei ei. Când a văzut asta s-a terminat. Eu făceam special să-i atrag atenția pentru că a fost geloasă. Încercam să o joc la două capete, parșiv, dar pentru a o avea pe ea. A mea a pus botu’ și ia uite unde suntem astăzi”

Liviu Teodorescu (Sursa: ‘La Măruță’ – Pro TV)

Ce a făcut cu verigheta?

Cătălin Măruță a observat, însă, un detaliu neașteptat. Proaspătul mire nu avea verigheta pe degetul inelar. Se pare că acesta nu s-a obișnuit nici acum cu bijuteria aceasta și chiar a scos-o de pe deget imediat cum s-a terminat cununia religioasă.