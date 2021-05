Filmările pentru sezonul 4 Asia Express au început! Cele 9 echipe de vedete au pornit în aventura vieții pe ”Drumul Împăraților”, în Turcia. Printre concurenții sezonului nou se numără și Lidia Buble cu sora ei, Estera.

Înainte de a pleca la filmări, Lidia Buble mărturisea că abia așteaptă să plece alături de sora sa. În plus, artista a avut grijă să se răsfețe înainte de a părăsi România.

Împreună cu sora ei, Lidia Buble a mers la salon și au mâncat numai bunătăți la restaurant. Cele două erau conștiente că la Asia Express vor fi nevoite să trăiască doar cu un dolar pe zi.

„Ieri am petrecut toată ziua în salon. Ne-am tăiat unghiuțele, pentru că nu erau adecvate pentru acest concurs, ne-am vopsit. Am mâncat pentru ultima dată tot ce am vrut noi: paste, cărniță, pește, clătite, ecler, ciocolată. Trebuie să recunosc că am mai scăpat una alta pe ici, pe colo, pentru că sunt o gurmandă și mă tot gândesc cum o să rezist eu acolo fără plăcerile mele nevinovate”, a spus Lidia Buble pentru Antena Stars.