Mama a doi copii a mințit timp de 7 ani că are cancer, primind din donații peste 105.000$. Nu banii au fost, însă, scopul real!

Din Statele Unite ale Americii vine o poveste cutremurătoare, și anume mama a doi copii a mințit timp de 7 ani că are cancer, manipulându-i pe cei apropiați și comunitatea în care trăia. Această înșelătorie socială a afectat profund viața celor din jur, care au fost induși în eroare și au oferit sprijin emoțional și financiar. Cazul evidențiază impactul devastator pe care îl pot avea astfel de minciuni asupra încrederii și solidarității umane.

Mama a doi copii a mințit timp de 7 ani că are cancer

Printre multele cazuri de înșelătorie socială, se numără și povestea de față, din care aflăm cum mama a doi copii a mințit timp de 7 ani că are cancer. Jurnalista care avea să descopere frauda descrie în amănunt acest episod halucinant al unei femei care a și primit sume considerabile, în donații, și nu numai, mințind timp de 7 ani.

Jurnaliștii britanici, cu subiect și predicat, vorbesc despre Amanda Riley, care din 2012 și până în prezent, a folosit un blog online pentru a-și documenta lupta aparent lungă cu cancerul și „a început încet-încet să își manipuleze comunitatea, prietenii și familia”, mai spune TheSun.

Conform anchetei jurnalistice, Amanda Riley a inventat un diagnostic fals de cancer pe blogul său online și a înșelat cu peste 100.000 de dolari donatorii, între anii 2012 și 2019.

În cele din urmă avea să fie desconspirată de reporterul de investigații Charlie Webster, ea fiind cea care a dezvăluit faptul că mama a doi copii a mințit timp de 7 ani că este bolnavă de cancer, în podcastul „Scamanda”.

Amanda Riley a mințit, și a primit peste 105.000$

Amanda Riley, din San Jose, California, a pretins că a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin și și-a folosit platforma pentru a strânge fonduri pentru tratamentul său fals.

Limfomul Hodgkin este un cancer rar care afectează sistemul limfatic, care face parte din sistemul imunitar al organismului.

Așa cum arată jurnalista Charlie Webster, femeia și-a pus pe blogul expre creat, „Support Amanda”, fotografii cu ea în paturi de spital, conectată la perfuzii și poze cu toate medicamentele care i-au fost prescrise.

Din anchetă mai reiese că Amanda Riley și-a ținut comunitatea online la curent cu ultimele informații despre starea sa de sănătate, inclusiv când era în remisie și când cancerul se presupunea că revenise.

„Riley a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și proteja afirmațiile, inclusiv să se radă pe cap, să falsifice dosarele medicale și să falsifice scrisorile medicilor, printre altele. Ea a organizat mai multe evenimente în persoană la biserica sa creștină locală din San Jose pentru a strânge bani pentru tratamentele sale false împotriva cancerului. Luptele sale aparent curajoase cu cancerul au inspirat comunitatea bisericii sale până în punctul în care susținătorii ei au lăudat-o ca fiind darul lui Dumnezeu.”, spune reporterul de investigații Charlie Webster.

A fost condamnată pentru fraudă electronică

După mai multe investigații, într-un final s-a dovedit că americanca Amanda Riley, mama a doi copii, a mințit timp de 7 ani că are cancer. Ulterior, sistemul judiciar american avea să o găsească vinovată pentru fraudă electronică, dar numai pentru banii donați prin intermediul site-ului său.

Schema de șapte ani a lui Riley s-a prăbușit în 2020, când divizia penală a IRS a început să investigheze povestea ei după ce aceasta a atras atenția pe rețelele sociale.

„Riley a cultivat cu grijă o prezență pe social media, folosind Facebook, Instagram, Twitter și un blog. Ea și-a folosit prezența pe aceste site-uri pentru a „documenta” starea sa medicală inexistentă și pentru a solicita în mod agresiv donații, presupuse a acoperi cheltuielile sale medicale. În realitate, Riley nu avea nicio cheltuială medicală. Donațiile pe care le primea erau depuse în conturile sale bancare personale și folosite pentru a-și plăti cheltuielile de trai.”, a declarat Departamentul de Justiție în mai 2022.

Departamentul de Justiție a declarat că cel puțin 349 de persoane și entități au contribuit la cheltuielile medicale inventate ale Amandei Riley între 2012 și 2019, în valoare totală de 105.513 de dolari.

Femeia a mințit timp de 7 ani că are cancer, dar spune că nu banii au fost scopul real

La 3 mai 2022, Amanda Riley a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a pledat vinovat de fraudă electronică. Charlie Webster, care a acoperit procesul în 2021, a păstrat legătura cu ea de când a fost încarcerată.

Webster a declarat pentru The U.S. Sun că Riley are remușcări pentru ceea ce a făcut și recunoaște că a fost „ceva ce a fost luat de val”.

„[Amanda] s-a deschis față de mine în această perioadă de timp și mi-a spus că îi pare rău. A fost extrem de supărată de ceea ce a făcut, că regretă și că îi pare rău și că este responsabilă. A spus că vrea să își ispășească pedeapsa și că își asumă sentința și responsabilitatea, precum și pedeapsa, și că vrea să încerce să repare lucrurile cu copiii ei, să fie mamă și să încerce să își dea seama cum să treacă peste asta. Mi-a spus că este ceva ce a luat-o razna și că a încercat să se oprească, dar era îngrijorată că toată lumea va afla, că oamenii o vor urî și că va pierde totul. Și mi-a spus: „Dar uite unde sunt acum. Dacă m-aș fi oprit, dar acum am pierdut totul. Uită-te la mine acum”.

Până la urmă, indiferent care ar fi fost motivația, nu a făcut altceva decât să-și înșele prietenii, comunitatea. Și, chiar și atunci când și-ar fi dorit să se oprească, nu a mai putut, conștientă fiind de repercursiuni.