Ce a făcut iubitul Cristinei Cioran la o săptămână după ce s-au cunoscut. Vedeta a recunoscut abia acum

Actița care a avut o relație de 10 ani și care s-a sfârșit cu o despărțire, nu o nuntă, e fericită. Cristina Cioran, însărcinată la cei 43 de ani ai săi, a mărturisit ce a făcut iubitul ei la o săptămână după ce s-au cunoscut. Vedeta a recunoscut abia acum gestul lui romantic.

Ce a făcut iubitul Cristinei Cioran la o săptămână după ce s-au cunoscut

La cei 43 de ani ai săi, vedeta a reușit să își schimbe complet viata. Cristina Cioran are un iubit nou care nu este celebru și e însărcinată. Cei doi urmează să devină părinții unei fetițe sănătoase, după cum speră toată lumea. În plus, pe plan profesional, are o colaborare cu Vorbește Lumea, de la PRO TV.

Actrița se consideră o femeie împlinită până la ora actuală, așteptând cu nerăbdare să devină mamă. Într-un interviu recent, Cristina Cioran a mărturisit și un mic secret din relația ei. Se pare că iubitul ei, Alexandru Dobrescu, a cerut-o de soție după doar o săptămână de relație.

”Da. Acea relaţie s-a terminat de când l-am cunoscut pe Alex, pentru că ne-am îndrăgostit pur şi simplu. Şi asta ne-am dorit de la început eu şi Alex: să avem copii, să ne căsătorim, să fim împreună. Da. Alex m-a cerut de nevastă la o săptămână după ce ne-am cunoscut. Şi da, ca să revin la întrebarea ta, îmi e teamă că nu voi avea răbdare. În jurul meu, culmea, am prietene de 42, 44 şi 45 de ani care au rămas însărcinate, toate anul ăsta. Asta e lumea în care trăim. M-am gândit şi eu, e adevărat: când copilul va avea 10 ani, eu voi avea 50 şi ceva. Aşa, şi? Eu nu mă văd o tăntiţă cu batic pe cap. Ah, dacă îmi flutură vântul în decapotabilă, da, mă văd cu batic pe cap. Altfel, nu. (râde). Eu mă văd cool la o vârstă înaintată, cu copiii după noi, pe o insulă la soare, bând un pahar de vin”, a mărturisit Cristina Cioran pentru OK Magazine.ro.

Cristina Cioran și-a dorit nuntă înainte de sarcină

Vedeta care s-a îndrăgostit iremediabil de Alexandru susține că și-ar fi dorit să fie mireasă înainte de nuntă. Din păcate, acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece vedeta a amânat decizia după sarcină, Cristina Cioran mărturisind că a avut probleme în primele luni.

”Da. Trebuia să ne căsătorim chiar înainte să rămân însărcinată. Noi ne-am dorit să ne căsătorim din februarie, dar după ce am aflat că sunt gravidă, am amânat. Şi când să ne facem analizele, am constatat că eu nu mai am certificatul de naştere. Ştiu că sună ciudat, dar trebuie să mă duc până la Constanţa într-o zi lucrătoare, să îl iau”, a mai adăugat actrița.

Sarcina Cristinei Cioran, cu mici probleme

Vedeta a mărturisit că în prezent se simte bine. Cu toate astea, primele 3 luni au fost cele mai grele. A fost nevoită să se menajeze enorm pentru ca nu cumva să afecteze sarcina.