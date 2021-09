Ce a făcut iubita lui Papadopol când a dat nas în nas cu Ioana Ginghină. E clar, nu i-a picat deloc bine (exclusiv)

Situație neobișnuită în showbiz-ul românesc! Iubita lui Alexandru Papadopol, Adriana Titieni, s-a întâlnit la un eveniment chiar cu fosta soție a partenerului său, Ioana Ginghină. Toată lumea a observat situația tensionată dintre cele două.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după o căsnicie ce a durat 12 ani, din care a rezultat o fetiță. Cei doi și-au refăcut viața, iar actorul se iubește cu Adriana Titieni. Cele două vedete au dat nas în nas chiar la un eveniment monden, Gala Premiilor UCIN.

Relaxată și îmbrăcată cât se poate de lejer, chiar dacă era vorba despre un eveniment unde ar fi fost necesară o ținută de gală, Adriana Titieni a ajuns la locație înainte ca Ioana Ginghină să își facă apariția. Aceasta a discutat o bună bucată de vreme cu Corina Dănilă, colega sa din mai multe spectacole.

Totuși, la un moment dat, Adriana Titieni nu s-a mai simțit în apele sale. Ioana Ginghină, fosta parteneră a lui Alexandru Papadopol, și-a făcut apariția la Operă, îmbrăcată într-o rochie de seară ce i-a complimentat silueta. Cele două s-au evitat toată noaptea, detaliu observat de invitații care le cunoșteau.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au avut parte de un divorț cu mult scandal, dar cei doi au îngropat securea războiului și se înțeleg mult mai bine. Actrița nu are nimic de împărțit cu partenera fostului soț, chiar dacă apropiații ei au susținut că nu s-a simțit extrem de bine la eveniment.

Ioana Ginghină a decis să își deschidă sufletul în urmă cu ceva vreme și să povestească cum a aflat că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, s-a îndrăgostit de Adriana Titieni. Actrița a mărturisit că și-a dat seama că acesta trăiește o nouă dragoste după câteva fotografii din mediul online.

„Eu am aflat văzând niște poze pe Facebook la ea. Avea întotdeauna hainele fostului meu soț pe ea. Și Alexandru nu este vreun gentleman care să ofere la fete… Și atunci am zis OK, m-am prins.”, a spus Ioana Ginghină în trecut, la Pro TV.