Ce a făcut Irina Rimes în ziua de Crăciun. Fanii au rămas șocați, nu se așteptau la așa ceva

Deși a fost Crăciunul, moment în care relaxarea domnește, iar activitatea trece în planul doi, Irina Rimes nu s-a dezis de obicei de a crea. Solista a fost cea mai inventivă la capitolul ”poze de Crăciun”.

Irina Rimes, inventivă și în ziua de Crăciun. Cum și-a încântat fanii?

Irina Rimes a distribuit de Crăciun, pe Instagram, o imagine în care apare cu luminițe pe cap, îmbrăcată într-o rochie albă. „Luminițe de Crăciun”, a notat artista în descriere. Prietenii din mediul online au admirat postarea, majoritatea asociind-o cu pomul de Crăciun. „Tu ești cea mai luminoasă Luminiță de Crăciun!/ Ești o luminiță superbă/ Frumos brad de Crăciun/ cel mai unic și mai frumos brad/ Vreau și eu așa brad acasă”, sunt câteva dintre cometariile fanilor.

Anul acesta, cântăreața a obținut premiul pentru ”Best Person Style 2020”, fiind nominalizată în cadrul ”Elle Style Awards 2020” la categoriile ”Best Female Artist” și ”Best Person Sytle”.

A scris muzică în izolare. „N-am pierdut timpul deloc”

„Acasă, la studio. Cu studioul efectiv în casă. Am făcut muzică, am tras un album, pe urmă pe al doilea. Acum lucrez la finisaje. Pe 15 lansăm album nou, e nou și pentru mine, muzică făcută in izolare, alt film, alt stil. Vreau să îmi surprind publicul un pic. Albumul se numește PASTILĂ.(…) N-am pierdut timpul deloc, timpul este foarte prețios pentru mine, mai ales că în ultima perioadă nu l-am avut mai deloc. Am scris muzică și am petrecut timp cu mine și corpul meu.

Pentru mine e la fel, doar că nu mai e totul pe grabă și mai am și timp să dorm și să mă răsfăț fizic. Izolarea aceasta e o vacanță mult mai plăcută decât cea din ianuarie. Pentru că acum am timp de toate și nu mă grăbesc nici să mă odihnesc, așa cum făceam în ianuarie. Eram la odihnă și încercam să scap de griji ca să mă odihnesc. Nu reușeam. Acum, reușesc”, a declarat Irina Rimes într-un interviu pentru Click.

„Piesa «Băiatul meu frumos» e dedicată omului care m-a reînviat”

„Băiatul meu frumos” e dedicată omului care m-a reînviat, care a fost un întreg moment al vieții mele și în jurul căruia mi s-a învârtit universul până când a ajuns la ceea ce este acum. Vreau să îi mulțumesc acestui om, acestei iubiri, care m-a înființat și desființat că să ajung la esența sentimentului de dragoste pentru muzică. Vreau să urmăriți acest videoclip și să simțiți ce simțim noi atunci când suntem pe scenă. Vreau să simțiți ce simt și eu atunci când cânt alături de ei”, a mărturisti Irina Rimes”, a povestit cântăreața.