Prin ce momente dificile a trecut Irina Rimes. Nimeni nu a știut ce greu i-a fost

Dacă acum este una dintre cele mai îndrăgite cântăreţe din România, lucrurile nu au stat aşa întotdeauna. Irina Rimes a povestit prin ce momente dificile a trecut de-a lungul timpului.

Pandemia de coronavirus a anulat toate evenimentele, motiv pentru care artiştii din România nu o duc extraordinar. Deşi au trecut opt luni de când nu mai produce bani, Irina Rimes povesteşte că partea financiară nu a îngrijorat-o niciodată. Cântăreaţa a vorbit despre momentele cu adevărat dificile prin care a trecut de-a lungul timpului.

Un alt moment greu din viaţa cântăreţei a fost, fără îndoială, divorţul de fostul său soţ. Cei doi s-au despărţit, în 2017, când Irina Rimes ar fi aflat că bărbatul o înşela cu o femeie pe care a şi lăsat-o însărcinată.

“Am fost şi în depresie. Am fost şi am tăcut. Nu am cântat deloc. Am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament. Trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus. Numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale. Sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, a spus artista.