Ce a făcut Ion Surdu cu banii de la Exatlon. Gestul său, i-a uluit pe fani

Ion Surdu, unul din cei doi câștigători al ultimului sezon Exatlon, i-a uimit pe fani cu o decizie anume. Acesta a ales să facă o faptă bună imediat după ce cei 50.000 de euro i-au intrat în cont. Despre ce este vorba și care a fost persoana care a beneficiat de o parte din suma pentru care s-a luptat sportivul la emisiunea din Dominicană?

Ion Surdu a făcut o faptă demnă de respectul tuturor. Tânărul sportiv a ales ca o parte din premiul pentru care s-a luptat luni de zile în competiția din Dominicană să se ducă la o persoană care se zbate între viață și moarte. Este vorba despre fratele războinicului Cristian Dumitrache care suferă de microcefalie și paralizie cerebrală. Câștigătorul emisiunii sportive a reușit să impresioneze pe toată lumea cu gestul său care a subliniat câteva calități superbe: omenie și empatie. Indiferent că acesta se afla într-o competiție cu Cristian Dumitrache și că s-a zbătut până la final să demonstreze că el este cel care merită pe deplin titlul de cel mai bun sportiv, donația a demonstrat că nu a putut rămâne indiferent celor auzite și poveștii de viață a coechipierului.

„Nu am știut cu ce probleme se confruntă Cristi, în primul rând pentru că nu aveam cum să vorbim, el fiind în tabăra” războinicilor”, apoi, nici nu puteam discuta între noi nimic în competiție. Însă, când am ajuns în țară și am aflat de fratele lui bolnav, sincer, am fost extrem de impresionat. Atunci, l-am sunat și i-am spus că vreau să îi ofer o sumă din premiul câștigat la Exatlon. Drept dovadă, imediat ce mi-au intrat banii în cont, am transferat din ei o o parte pe numele lui Dumitrache, de fapt acelui copil bolnav. Așa am simțit să fac”

Ion Surdu