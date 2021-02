Ce a făcut Ilie Năstase pentru soția sa. Reacția Ioanei Năstase lasă loc de bănuieli

Cum mai este relația dintre Ilie Năstase și Ioana Simion, după incidentul violent petrecut în urmă cu puțin timp. Ce gest a făcut celebrul sportiv pentru actuala soție după toate cele întâmplate?

Gestul lui Ilie Năstase pentru soția sa. Reacția Ioanei a trezit semne de întrebare

Relația lui Ilie Năstase cu Ioana a fost zdruncinată din cauza incidentului violent petrecut în urmă cu puțin timp. Amintim că bruneta a chemat autoritățile pentru a putea ieși din casă teafără, a susținut aceasta în cadrul unei intervenții telefonice într-o emisiune de televiziune.

Cei doi au stat puțin timp separați după cele petrecute, dar iată că acum au revenit la sentimentele dintâi, astfel că în mariajul celebrului fost sportiv curge din nou lapte și miere. Ilie a fost surprins de fotoreporterii click îmbrăcat la patru ace doar pentru soția sa dragă.

În urmă cu câteva săptămâni Ioana declara asta: „O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa.

Tind spre divorţ. Voi vedea în perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a spus Ioana pentru Click! la vremea respectivă. Acum lucrurile au revenit la normal, timpul le-a vindecat pe toate, iar acțiunile bărbatului au fost trecute cu vederea.

Cum mai este acum relația dintre ei?

În timpul acesta, bruneta nu a părut foarte mișcată de gest, dar liniștită pentru că atmosfera s-a detensionat considerabil. „Nu se poate spune că ne-am împăcat. Eu l-am iertat pe Ilie. Locuim separat, însă nu aș putea să îl las când el are nevoie de ajutorul meu. E o chestie de empatie. Da, ne-am văzut, am luat masa împreună, apoi am plecat. Sunt la Prislop, am venit aici să mai am grijă și de sufletul meu”, a spus doamna Năstase

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni”, a mai detaliat aceasta despre postura în care a fost pusă recent.