Ce a făcut fata lui Dan Helciug la o mănăstire din Maramureș. Măicuțele au ieșit speriate (exclusiv)

Fiica lui Dan Helgiuc a făcut un gest neașteptat. Aceasta a reușit să le sperie pe măicuțele care au ieșit în grabă din clădire pentru a înțelege ce se întâmplă. Ce a făcut fata cunoscutului cântăreț?

Celebrul solist a avut parte de o vacanță cu peripeții, iar cu siguranță în special această vară va rămâne în amintirea familiei sale. Dan Helgiuc are doi copii: Luca (13 ani) și Ruxi (6 ani). Deși mulți ar crede că băiatul ar fi năzdrăvanul familiei, se pare că fata nu are stare nicio clipă și le dă bătăi de cap părinților, dar îi și amuză teribil cu năzbâtiile pe care le face.

Micuța a reușit la un moment dat să se rătăcească de familie preț de câteva minute, iar soția vedetei a povestit în detaliu totul. Cei patru au decis să plece în concediu în Maramureș, iar Ruxi a fost cea în centrul atenției.

Totul a pornit de la dorința fetei de a se da cu Mocănița, moment în care tatăl său desigur că a făcut imediat totul posibil. Aceasta s-a agățat de o frânghie pentru a se legăna, dar a reușit să tragă clopotul și să sperie toate măicuțele care au ieșit rapid din mănăsitre.

”A vrut Ruxi să se dea cu Mocănița și imediat Dan a percutat. Am vizitat toate mănăstirile importante, iar la Mănăstirea Peri, Ruxi s-a agățat de o frânghie, ca să se dea huța, dar a tras clopotul. Au ieșit măicuțele speriate, dar ne-am făcut că nu suntem cu ea!

Fiica vedetei a făcut nazuri la fiecare pas imediat după ce familia a ajuns și la Cimitirul Vesel. Ulterior, ea le-a mărturisit părinților că este foarte nervoasă pentru că a mers pe jos degeaba până la Cascada Cailor pentru că se aștepta să vadă acolo multe animale și nu a fost așa.

”La Săpânța, a zis că am dus-o la Cimitirul Vesel ca să o întristăm, nu i s-a părut deloc amuzant ce scrie pe cruci. Iar la Cascada Cailor s-a enervat că a mers pe jos degeaba și că n-a văzut niciun cal. Noroc că Luca a fost în extaz. Am stat la Anuța, în Susani, la poalele muntelui Gutâi, sub Creasta Cocoșului.

E un vis aici! Nu a scăpat vreo trambulină nesărită, leagăn nezgâlțâit sau piscină liniștită. Am făcut balamuc și hărmălaie peste tot. Maramureșenii îl iubesc pe Dan, a făcut sute de poze. Cu Mocănița am fost dați pe spate, au fost 5 ore de uimire. În sfârșit, Ruxi a fost încântată!”

Elena, soția lui Dan Helciug