Ce a făcut Elena Ionescu chiar în a doua zi după ce și-a mărit sânii cu o intervenție nouă

A câştigat marele premiu de la Survivor de la Kanal D, iar acum a apelat la un medic plastician pentru a-i mări sânii. Iată ce a făcut Elena Ionescu chiar a doua zi după intervenţie! Nimeni nu se aştepta la asta.

În vârstă de 32 de ani, Elena Ionescu a avut parte de o intervenţie specială de mărire a sânilor. Mai exact, aceasta a apelat la un medic specializat în operaţii de augumentare mamară cu grăsime proprie. Imediat după ce a ieşit din spital, fosta solistă de la Mandinga a plecat direct la filmările pentru noua emisiune. Este vorba despre “Mămici de pitici cu lipici”, show care va începe în toamnă pe Antena 1. Mai mult, bruneta va prezenta emisiunea alături de fiul său, Răzvan.

Am să le arăt tuturor care e starea mea după această intervenţie în următoarea perioadă, mai ales că încep un nou show de televiziune, „Mămici de pitici cu lipici” la Antena 1. După a doua zi am început filmările, deci corpul şi-a revenit instant, n-am avut dureri aşa cum mă aşteptam sau cum mi se spusese” , a declarat Elena, potrivit click.ro.

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare.

Anul acesta, Elena Ionescu a luptat până la final pentru câştigarea trofeului emisiunii de pe Kanal D. Cântăreaţa a reuşit să pună mâna pe cei 250.000 de lei pe care vrea să îi dea pe o casă.

„Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă.

Știți cum se spune, să ai unde să pui capul… E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România. Aș prefera să fie prin Popești-Leordeni. Îmi place foarte mult zona, mi se pare liniștită”, spunea în urmă cu câteva luni artista.