Elena Ionescu de la Survivor are sâni noi, dar nu și-a pus silicoane. Cum arată acum: radiază de fericire

Elena Ionescu s-a reinventat după divorț, iar experiența de la Survivor a contat la revenirea sa din punct de vedere psihic. Cum acest aspect a fost ”reparat”, a urmat cel fizic, pe care l-a ”lustruit” de curând, mărindu-și sânii printr-o procedură deloc dureroasă față de intervenția de augmentare ce implică bisturiul.

Artista este mândră de noul bust, neatins de bisturiu, ci mărit printr-o procedură mult mai ușoară și deloc dureroasă. Recuperarea este rapidă, astfel că a revenit la filmările pentru emisiunea ”Mămici de pitici cu sclipici” de la Antena 1, unde participă cu fiul ei și alte perechi de copii cu mamele lor, cum ar fi Sânziana Buruiană și Iza sau Roxana Vancea și fiul soțului ei, Milan.

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare”, a declarat solista pentru Click.

Cum se desfășoară această intervenție?

„Operaţia de augumentare mamară cu grăsime proprie se desfăşoară în două etape: recoltarea grăsimii şi filtrarea ei şi apoi injectarea grăsimii în sâni. Perioada de recuperare e relativ scurtă, uşor de dus, neimplicând traume asupra muşchiului pectoral, vindecare rapidă, în câteva zile poate conduce maşina, a doua zi poate ieşi şi la plimbare. O perioadă trebuie să evite activităţile sportive şi expunerea la căldură, gen saună, soare sau solar.

Faţă de operaţia de mărire a sânilor cu implant siliconic sportul se poate relua mai repede, undeva la 4 săptămâni faţă de 6-7, şi activităţile curente care implică mâinile. Se pot relua mai repede, nefiind necesară protejarea sânilor cum este cazul când se aplică un implant”, a mai povestit aceasta despre procedura la care a apelat.