Ce a făcut Doru Stănculescu cu câteva ore înainte să moară. S-a aflat abia acum

Doru Stănculescu s-a stins din viață luni dimineață. Ce a făcut celebrul artist cu câteva ore înainte să moară? Fanii cântărețului de folk au aflat abia acum ce s-a întâmplat cu el.

Doru Stănculescu a murit în cursul zilei de luni la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmată chiar de fiul artistului. Acesta a povestit că legenda muzicii folk a fost cu câteva ore înainte la petrecerea nepotului său, ulterior nu a mai răspuns la telefon.

Familia a intrat în alertă la scurt timp după ce bărbatul nu a mai dat niciun semn. Matei Stănculescu a rugat un prieten care stă în apropiere de solist să îl verifice. Cunoscutul a bătut la ușa locuinței, dar nimeni nu i-a răspuns. Moștenitorul său a pornit de urgență spre casa lui și a spart ușa. Din păcate, vedeta se stinsese deja din viață.

„Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit.

Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare”

Matei Stănculescu (Sursa: libertatea.ro)