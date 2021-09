Ce a făcut Dorian Popa după ce i s-a cerut certificat verde la restaurant. Reacția artistului

Dorian Popa a dezvăluit ce i s-a întâmplat la un restaurant, la care a mers să ia masa. În momentul în care a intrat în local, cântărețului i s-a cerut certificatul verde Covid, care să ateste că este vaccinat împortiva noului coronavirus. Reacția artistului a fost total neașteptată pentru patronii restaurantului.

Unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România a transmis un mesaj pe Instagram, după ce i-a fost cerut, pentru prima dată, certificatul verde Covid. Dorian Popa a ieșit să mănânce la un restaurant din Capitală.

București a intrat oficial în scenariul roșu! Asta înseamnă că au revenit unele restricții. Una dintre acestea presupune prezentarea certificatului verde pentru a putea intra în restaurante, cafenele, teatre, cinematografe, cluburi sau diverse săli de spectacole.

Lui Dorian Popa i s-a făcut foame, așa că a ieșit să mănânce în oraș. În momentul în care a intrat în restaurant, cântărețului i s-a cerut certificatul verde Covid. De altfel, vloggerul se numără printre vedetele din România care s-au vaccinat împotriva coronavirusului.

Artistul a mărturisit că i-a fost cerut certificatul verde înainte de a intra într-un restaurant din Capitală. Celebrul cântăreț a dezvăluit că domnișoarei care i-a cerut certificatul verde i-a fost rușine, lucru de care Dorian Popa s-a mirat.

Dorian Popa este pro-vaccinare. Acesta s-a imunizat împotriva coronavirusului în luna aprilie a acestui an. Atunci, artistul a recunoscut că are emoții pentru că urma să se vaccineze. Însă, a susținut că este singura cale de a ne întoarce la normalitate.

„M-au luat emoțiile. Astăzi sunt la clinică și mă voi vaccina.

O să completez toate actele pe care trebuie să le completez. O să vedeți și cum fac vaccinul, dar o să mă vedeți pe mine, pentru că trebuie să respectăm cu rigurozitate regulamentul. Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, la normalitate. Este normal să am emoții, pentru că e un pas important în viața mea.

Trebuie să recunosc, atunci când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, iar înainte de Asia am făcut alte patru vaccinuri”, a declarat la acea vreme Dorian Popa.