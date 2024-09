Tradiția pe care Lora a încălcat-o la cununia cu Ionuț Ghenu. Detaliul pe care invitații l-au observat la mireasă FOTO

Lora, una dintre cele mai iubite și apreciate vedete din România, a surprins pe toată lumea atunci când a decis să încalce o tradiție la nunta sa cu Ionuț Ghenu. În locul clasicii rochii albe, pe care orice mireasă o alege pentru cununia civilă, vedeta a optat pentru o rochie roz, cu notă vintage. Alegerea sa neconvențională a fost o declarație de stil și personalitate, marcând încă o dată spiritul său rebel și independent.

Clipe de fericire pentru Lora și Ionuț Ghenu! Cei doi s-au căsătorit civil și au devenit soț și soție, joi, 19 septembrie 2024. La două zile distanță, artista a postat imagini noi de la eveniment, alături de un mesaj emoționant.

În societatea modernă, miresele sunt deseori așteptate să poarte alb, o culoare simbolică a purității și a noilor începuturi. Cu toate acestea, Lora a demonstrat că tradițiile pot fi reinterpretate și adaptate propriului stil, iar rochia sa roz a fost un exemplu perfect de îmbinare între eleganță și individualitate. Artista a arătat că nu este nevoie să urmezi toate regulile clasice pentru un eveniment memorabil și plin de emoție.

Rochia roz, o alegere romantică și delicată, a complimentat perfect silueta artistei, oferindu-i un aer proaspăt și rafinat. Materialele vaporoase și croiala vintage au transformat această ținută într-o adevărată declarație de modă. Lora a reușit astfel să-și păstreze autenticitatea și să transmită un mesaj clar: cununia civilă este un eveniment personal, iar alegerea ținutei ar trebui să reflecte personalitatea și gusturile fiecărei mirese.

Lora este cunoscută pentru stilul său curajos și pentru faptul că nu se teme să încalce convențiile. Alegerea de a purta o rochie roz la cununia civilă poate fi văzută ca un gest simbolic, prin care vedeta și-a dorit să arate că nu se lasă influențată de presiunea socială sau de așteptările tradiționale. De-a lungul timpului, Lora și-a construit o imagine de femeie puternică, independentă și creativă, iar această alegere vestimentară se încadrează perfect în contextul respectiv.

Alegerea Lorei de a purta o rochie roz, și nu albă a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Fanii vedetei au fost încântați de decizie, admirând faptul că Lora și-a urmat inima și a optat pentru o ținută care o reprezintă.

Pe lângă comentariile legate de rochia roz, Lora a fost lăudată și pentru frumusețea și simplitatea evenimentului în sine. Cununia civilă a fost un moment intim și elegant, iar vedeta și Ionuț Ghenu au arătat că dragostea lor nu are nevoie de fast sau opulență pentru a străluci. Mulți fani au remarcat faptul că, în loc să fie o nuntă tradițională, a fost o celebrare autentică a iubirii lor, fără presiunea convențiilor sociale.

Lora și Ionuț Ghenu se vor căsători și religios în luna octombrie, în fața a peste 300 de invitați:

”E posibil să fie două sau trei, dacă ajunge a treia rochia, o să fie trei. Dacă nu, e ok, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic, mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea, să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni (…) Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”, a spus mireasa la Antena Stars.