Ce a făcut Diana Șoșoacă azi dimineață, după ce Facebook a blocat-o. Cât de ingenios i-a fentat pe toți

Diana Șoșoacă este de neoprit, chiar și după ce Facebook a blocat-o. Senatoarea care a rămas pe cont propriu după ce a fost dată afară din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reușit să îi fenteze pe toți într-un mod ingenios. Iată ce a făcut vineri seară și în această dimineață.

Întrucât are contul de Facebook blocat pentru un comentariu prea agresiv, Diana Șoșoacă a găsit o altă cale de a vorbi pe internet. Senatoarei nici nu i-a trecut prin cap să se oprească din a face live-uri pe platforma de socializare pe care, de altfel, vrea să o dea în judecată.

Vineri seară, avocata devenită senatoare a făcut un live pe pagina de Facebook a soțului ei. Ea a criticat ideea de a împiedica copiii să ducă mărțișoare la școală și a spus că, de fapt, românii nu ar trebui să poarte mască de protecție, iar cei mici ar trebui să fie lăsați liberi, fără să le mai fie impusă distanțarea socială. În plus, ea a vorbit despre problemele cu care se confruntă transportatorii în timpul pandemiei de coronavirus, deoarece le sunt impuse mai multe restricţii de circulaţie.

De asemenea, Diana Șoșoacă face live-uri pe o pagină nouă de Facebook ce a fost creată în acest an. În această dimineață, senatoarea a publicat un clip în care apar câțiva polițiști pe stradă, în Bacău, în timp ce sunt acuzați de câte persoane că ”agresează oamenii pe stradă”.

În acest clip se vede cum câțiva civili nu purtau mască de protecție. La un moment dat, bărbatul care a filmat întreaga scenă a fost rugat de un polițist să îi prezinte buletinul. Acesta a scos documentul, dar nu i-a permis agentului de poliție să îl atingă, reproșându-i că nu poartă mănuși. Un alt agent i-a notat datele uitându-se la actul de identitate întins către el, fără să îl atingă.

Senatoarea Diana Șoșoacă a anunțat și anterior că vrea să dea în judecată Facebook. Ea susține că platforma de socializare nu are voie să cenzureze politicienii și a promis că nu se va opri din activitatea ei pe internet, ci mai degrabă se simte și mai ambiționată.

”Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea. O să vorbesc cu colegul meu Chitic și o să fac ce a făcut și el, adică o să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru. (…) Eu nu mă opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine!”, a spus ea, la România TV.