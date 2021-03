Ce a făcut Cătălin Botezatu după ce s-a operat, deși nu avea voie: ”Mă omoară cel mai tare”

Cătălin Botezatu și-a anunțat fanii în urmă cu câteva zile că va fi operat de urgență. El a dat acum și amănunte despre starea sa de sănătate după intervenția suferită în Turcia.

De altfel, Cătălin Botezatu a arătat, în urmă cu câțiva ani, că este o fire luptătoare, reușind să învingă chiar și cancerul. Conform spuselor sale, rugăciunea a fost cea care l-a ajutat să treacă peste momentele dificile.

„Oamenii trebuie să „supraviețuiască” și să aibă răbdare. Numai prin credință. Eu sunt un tip credincios, mă rog lui Dumnezeu și îi mulțumesc pentru fiecare dimineață. Eram pe patul de moarte și mă rugăm, mă gândeam că voi învinge. Acela a fost cel mai greu moment din viața mea. Am avut prieteni alături de mine care m-au susținut.”, spunea Cătălin Botezatu pentru Antena Stars în urmă cu ceva vreme.

Însă recent, Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe mâinile medicilor din Turcia, Istanbul, unde a suferit o intervenție chirurgicală. Cătălin Botezatu le-a transmis fanilor, printr-o intervenție televizată, că se simte bine, dar că va trebui să evite stresul cât mai mult posibil.

„N-am nici măcar o săptămână de la operație. N-am cum să nu fiu bine. Toată lumea îmi spune „stai acasă să te odihnești”. Nu am cum, nu pot. Locul meu e aici. Medicii mi-au zis că e totul bine. Mai puțin stres. Fără stres… Asta mă omoară cel mai tare”, a declarat designerul la o emisiune tv.

De altfel, Cătălin Botezatu anunțase și pe conturile de socializare că va suferi o nouă intervenție în Turcia.

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție safe (n.r.: sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală.

Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici, la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, a declarat vedeta Kanal D pe Facebook.