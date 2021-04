Ce a făcut Andreea Bănică înainte să devină celebră. Cum a câștigat primii bani

Andreea Bănică este o femeie împlinită pe toate planurile, dar trecutul ei nu a fost roz, în special prima etapă a vieții, copilăria. Artista a mărturisit că a fost nevoită de mică să câștige bani.

Andreea Bănică a povestit cum își câștiga banii înainte să devină celebră

Cântăreața și familia ei trăiau într-un apartament mic, dar cochet, cu vedere la Lacul Techirghiol. Artista a fost independentă de la o vârstă fragegdă și a dorit să aibă banii ei pentru a-și satisface micile dorințe de la acea vreme. Știind că părinții nu îi pot oferi, a început să muncească. Vindea buchete de flori și se mândrește că are și acum talentul de a le împacheta frumos.

„Vindeam buchete de flori, garofițe și mușețel. Aveam talent la aranjamente florale de mică. Și corcodușe vindeam. Lângă calea ferată stăteam și vindeam”, a povestit Andreea Bănică.

S-a făcut remarcată la Festivalul Mamaia

Andreea Bănică a debutat în muzică după ce s-a făcut remarcată la Festivalul Mamaia, în anul 1998. Ulterior, ea a pornit o trupă de fete, ”Exotic”, alături de Claudia Pătrășcanu și Iulia Chelaru. Prima lor melodie a fost ”Sexy” și a avut un succes fulminant. După trei ani de la înființarea grupului muzical, cele trei s-au separat. Andreea și-a urmat propria traiectorie, iar în anul 2001 a pornit un alt proiect de echipă, intitulat ”Blondy”, alături de Cristina Rus.

Cele două au lansat 3 albume și o reeditare. În 2005, Cristina Rus a pornit spre o carieră solo, iar Andreea Bănică a continuat sub aceeași titulatură. Primul succes în această postură l-a avut cu melodia ”Dansez, dansez”, compusă de Laurențiu Duță, cel care i-a scris și primul album solo. Văzând că a câștigat foarte multă notorietate, Andreea a decis să renunțe la numele ”Blondy” și să se prezinte cu propriul nume. Cariera sa trece pe locul doi în anul 2009 fiindcă așteaptă venirea pe lume a fiicei sale, Sofia.

Premii pe care le-a luat de-a lungul carierei

Best Female – Romanian Music Awards 2007, 2008, 2009, Romanian Act – MTV EMA – Munich, 2007, Best Video – Romanian Music Awards 2010, Best Show – Romanian Music Awards 2011, Best Song – Romanian Music Awards 2011, Best Song – Romanian Music Awards 2012, Best Dance – Media Music Awards 2012, Best Pop – Romanian Music Awards 2013, Best Video – Romanian Music Awards 2013, Golden Disc for selling Official Sony Music Label 2010 și Golden Digital for selling Official Sony Music Label 2013.