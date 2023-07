Ce a făcut Anamaria Prodan pentru fosta soție a lui Reghecampf. Gestul de care știe puțină lume

Celebra impresară a făcut dezvăluiri noi despre începutul relației sale cu antrenorul și momentele tensioante din timpul divorțului acestuia de Mariana Pfeiffer. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Ego.ro, Anamaria Prodan a povestit ce a făcut pentru fosta soție a lui Reghecampf.

Anamaria Prodan nu a fost prima soție a lui Laurențiu Reghecampf. Cei doi au format un cuplu timp de 15 ani, însă relația lor ar fi început cu o minciună. Impresara a povestit că, la acea vreme, știa că antrenorul era deja divorțat de Mariana Pfeiffer, însă a aflat că cei doi erau, de fapt, doar separați.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Ego.ro, Anamaria Prodan a dezvăluit că a ajutat-o foarte mult pe fosta soție a lui Reghecampf, în condițiile în care bărbatul nu ar fi vrut să îi lase nimic femeii cu care avea un copil.

Fiica Ionelei Prodan a făcut un gest admirabil, întâlnindu-se cu Pfeiffer pentru a afla ce dorințe și nevoi avea.

„Noi suntem împreună de 15 ani și ceva. Eu știam că este divorțat și nu are niciun fel de legătură cu Mariana Reghecampf, după care am aflat că erau separați de foarte multă vreme, dar nu divorțaseră.

Au divorțat, într-adevăr, cu mare scandal la vremea respectivă pentru că nu a vrut să îi lase nimic. Îi luase și ei tot. Atunci, în ani am înțeles problema.

Repet, eu eram o femeie îndrăgostită. Am ajutat-o foarte mult pe Mariana pentru că el nu a vrut să îi lase nimic. Într-adevăr, nu știu dacă Mariana o să povestească vreodată, eu m-am întâlnit cu ea, am întrebat-o ce are nevoie, ce vrea pentru că ei doi nu puteau comunica.

S-au războit foarte tare. Era, cumva, firesc să cășune pe mine dar nu avea ce să spună de mine! (…) Eram Anamaria Prodan și atunci era altceva. Acesta este caracterul lui Laurențiu. Exact cum spune și Mariana, așa a făcut și cu ea, identic”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru ego.ro.