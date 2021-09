Ce a făcut Anamaria Prodan în București, de urgență. Laurențiu Reghecampf a lipsit cu desăvârșire

Anamaria Prodan a revenit în București după o perioadă bună în care a lipsit din peisaj. Care este motivul întoarcerii în țară? Impresara a vrut urgent să facă asta. Laurențiu Reghecampf a lipsit de această dată.

Familia soților Prodan-Reghecampf este discutată de săptămâni bune din orice unghi. Fiecare detaliu legat de cei doi este de mare interes pentru unii care iubesc controversa. Din scenariul lor nu lisesc răsturnări de situație, amanți și lux din toate colțurile.

Iată că Ana a decis să plece din România pentru puțină liniște și s-a bucurat de frumusețile din Dubai, dar mai ales de prezența copiilor ei. Aceasta vrea să revină la viața din țară, mai cu seamă că s-a ocupat mai puțin de transferuri în ultima perioadă. Zis și făcut!

Fanii o susțin ca în tot acest timp să stea alături de cei dragi și să se bucure de fiecare clipă de fericire. După o lungă departe de meleaguri, impresara și-a anunțat public revenirea cu o reuniune urgentă de familie, alături de cele două fete. Anamaria este pregătită să dea totul uitării și declară că ultima perioadă a făcut-o mai puternică decât era.

„Atunci va sta în mijlocul familiei lui, se va uita în ochii copiilor lui, și toți am discuta. Și, cum întotdeauna am fost un tot unitar, probabil că, la cât de mult îl iubim, da, l-am ierta. Și eu și copiii. Dacă ar recunoaște că a greșit și ne-ar spune ce l-a îndemnat să facă așa ceva, el ar fi din nou, soarele nostru.

V-am mai spus. Închizi iarăși ochii să treacă furtuna și să nu te rănească nisipul care îți poate intra în ochi. Numai un om pe care Dumnezeu îl iubește mult poate avea parte de ceea ce are Laurențiu din partea noastră”, a spus vedeta, conform româniatv.net.