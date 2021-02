Ce a făcut Alin Sălăjean imediat cum a ajuns în România. Unde a dus-o pe soția lui

Care a fost un lucru important pe care l-a făcut Alin Sălăjean atunci când a ajuns acasă? Soția lui a primit toată atenția. Cum au ales să-și petreacă timpul împreună cei doi?

Alin Sălăjean i-a făcut o surpriză romantică soției sale. Cei doi au au hotărât să lege mai tare legătura dintre ei, așa că au petrecut clipe prețioase împreună. Fostul Războinic s-a întors în țară în urmă cu multe zile, iar de atunci nu a scăpat-o din vedere pe marea sa iubire, Diana.

Bărbatul i-a dus dorul în competiția sportivă și nu a ezitat să recunoască în fața întregului public și a colegilor săi. Alin a plâns de multe ori cu gândul la partenera sa pentru că îi simțea mult lipsa, astfel că dorea ca atât timp cât stă în concurs să câștige cât mai multe jocuri de comunicare.

„Eu mă mândresc că soția mea este dorită de mulți bărbați. Didina mea a ajuns o persoană publică dorită de sute de bărbați și mă mândresc cu acest lucru, nu sunt gelos. Inclusiv de unele persoane publice din România”, a spus Alin Sălăjean despre soția lui.

Sportivul i-a pregătit o surpriză aparte de Dragobete, astfel a luat o cameră la hotel și i-a oferit câteva cadouri. Știam că soțul meu e un romantic incurabil și nu e ceva nou pentru mine să îmi facă surprize, dar zilele acestea chiar am fost foarte ocupați și nu mi-a trecut prin minte că își va face timp și pentru cadouri. Și de asta îl iubesc. Întotdeauna se gândește la mine, la noi”, a mărturisit Diana Sălăjean, pentru wowbiz.ro.

„Alin Sălăjean s-a întors în proporție de 95% alt om. Un om care știe să încaseze foarte mult, am încasat foarte mult acolo, inclusiv de la echipa sălbaticilor, cât și de la echipa Războinicilor. Un om care nu credea că poate să plece capul la niște adevăruri spuse, dar mă gândeam că dacă Iisus l-a iertat pe cel care l-a vândut, cine sunt eu să nu-i iert pe acești oameni. Dacă eu continuam cu modestia pe care am arătat-o în acest show cu umilința în corzi, că nu pot să fiu un om umil pentru oricine, dar umilința cea bună în viață cred că am atins lucruri pe care eu nu le aveam acasă. Eu îmi doresc să merg pe acest drum, sper să mă și țină, pentru că eu acasă eram diametral opus, o fire mai vulcanică, care ținea supărare pentru cei care mă atacau”

