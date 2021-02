Averea lui Alin Sălăjean de la Survivor România 2021. A fost 4 ani consilier local la Câmpia Tuzii

Alin Sălăjean, cunoscut la ”Survivor” drept ”Buturuga mică”, este un concurent plăcut și displăcut în aceeași măsură de public. Acum, se află în bătaia puștii la nominalizare, din cauza unei strategii gândite de grupul său, fiind de acord cu ea. În așteptarea verdicului celor de acasă, pentru a vedea dacă mai rămâne în cărți ori ba”, la înaintare îi iese trecutul. Bărbatul a fost patru ani consilier local la Câmpia Turzii. Date din ultima sa declarație de avere, depusă în anul 2016.

Survivor România 2021. Averea războinicului Alin Sălăjean

Alin Sălăjean a fost consilier local la Câmpia Turzii în mandatul 2012-2016. El a fost anunțat din partea Partidului Verde și la alegerile din anul 2020 pentru postul de primar, însă nu a mai ajuns pe liste. Câtă vreme a avut o funcție publică, războinicul și-a depus și o declarație de avere, conform legii.

Ultima a fost în 2016, când declara că a câștigat 6.852 de lei din funcția de consilier local și 9.400 de lei din ocupația de ”staroste la nunți” (n.r. prezentator de evenimente). În anul 2016 acesta nu era căsătorit, nu avea terenuri și nici imobile în proprietate. De asemenea, nu deținea nici bunuri de valoare ori bijuterii, nu avea conturi bancare și nici datorii. Singura proprietate pe care o avea la acel nivel era un automobil Volswagen Bora fabricat în 2001.

După ce a părăsit politica, a lucrat la un post de televiziune local ca moderator. Nu a exclus ca pe viitor să se întoarcă într-un partid, fiindcă deja s-a obișnuit cu bătăile electorale.

Motivul pentru care a acceptat să fie trimis în fața publicului

„Tensiunile vin din partea mea și vreau să vă demonstrez că vin spre voi să reparăm relațiile. Am vrut să dau dovadă de maturitare și umilință, și am încasat mult, să vadă că vreau să mă duc cu un pas spre reconciliere între mine și ei. Cred că în acest concurs nu cred că o să am ce face, am încasat și am simțit să fac acest pas.

Dacă plec acasă, echipa o să spună, cei care sunt lângă mine, o să zică că omul ăsta chiar dacă am avut divregențe cu el are o fărâmă de umanitate și am dat dovadă de sacrificiu pentru echipă. Spuneau că sunt egosit și nu e adevărat. Vreau să fac un sacrificiu ca Marilena să vedeți că vin spre voi.

Sunt win pentru că dacă voi pleca am dat dovadă de altruism, dacă rămân înseamnă că țara apreciează ce fac eu aici. Pentru mine astăzi a fost un pas spre împăcare. Modestia și umilința acasă nu prea lecunoașteam. Dacă eu plec de aici cu umilință, atât mai aveam de lucrat la persoana mea, voi fi cel mai fericit”, a spus războinicul în ediția de sâmbătă a jocului pentru supraviețuire de la Kanal D.