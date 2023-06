Ce a făcut Alex Delea cu premiul de 100.000 de euro câștigat la Survivor România 2022. A spus tot adevărul (exclusiv)

Alex Delea este câștigătorul Survivor 2022, cel care a plecat acasă cu premiul cel mare. Fostul războinic a vorbit, în exclusivitate, pentru Impact, despre toată experiența și despre tot ce a trăit în Republica Dominicană și a dezvăluit ce a făcut cu cei 100.000 de euro. Câștigătorul a făcut mărturisiri sincere și s-a deschis de dragul fanilor.

Alex Delea a câștigat Survivor 2022. Reprezentantul echipei Războinicilor le-a dovedit celor de acasă că este un luptător și i-a cucerit pe aceștia. La rândul lor, telespectatorii l-au susținut și l-au ajutat să plece acasă cu titlul de supraviețuitor, dar și cu o sumă de bani importantă: 100.000 de euro!

Delea a mărturisit pentru IMPACT.RO că nu s-a schimbat deloc după terminarea competiției. Chiar dacă mulți îl consideră o vedetă și îl tratează ca atare, el se consideră o persoană normală, care a câștigat un concurs pentru care a muncit din greu și a dat tot ce avea mai bun. Se comportă la fel cu ceilalți, nu și-a schimbat atitudinea și spune că a rămas aceeași persoană modestă.

„Nu m-am schimbat deloc! Vă jur! Am stat, m-am analizat și am tras o singură concluzie, cea legată de faptul că am reușit să mă mențin la fel. În schimb, oamenii s-au schimbat față de mine. Simt asta din felul lor de a interacționa. În ceea ce mă privește, felul meu de a fi și de a vorbi cu ceilalți a rămas la fel. Prefer același stil, acela de a discuta cu un altul ca și cum l-aș cunoaște de-o viață, deși poate am făcut-o cunoștință cu doar câteva minute mai devreme”, a declarat Alex Delea.