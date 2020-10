Ce a făcut Adi Mutu după înfrângerea naţionalei României de tineret. Fanii lui s-au bucurat imediat

A fost până acum o săptămână foarte tristă pentru fotbalul românesc. Naţionala mare a cedat joi în Islanda, scor 1-2, şi ratează orice şansă de a se mai califica la Euro 2020 (n.r. – competiţie care şi-a păstrat denumirea deşi a fost mutată în 2021, din cauza pandemiei de coronavirus). Apoi, vineri, naţionala de tineret a pierdut în Ucraina, scor 0-1, şi păstrează şanse mici de a se mai califica la turneul final Campionatul European de Tineret din 2021.

Adrian Mutu, mesaj de încurajare pentru elevii săi. Chiar dacă şansele la calificarea pentru Euro 2021 au scăzut dramatic

Selecţionerul reprezentativei U21, Adrian Mutu, a scris o postare pe facebook după eşecul din Ucraina. Şi-a încurajat elevii, iar toţi fanii săi de pe reţelele de socializare i-au aplaudat atitudinea. „Împreună suntem mai puternici ! Nemeritat am pierdut, dar mergem înainte cu capul sus încrezători!!!”, a scris Mutu pe Facebook.

După înfrângerea suferită în Ucraina, naţionala U21 a României rămâne pe locul 2, cu 16 puncte. Cu şanse doar teoretice de a mai câştiga grupa 8, în care Danemarca este lider cu 22 de puncte. Ambele reprezentative mai au două meciuri de disputat. Dintre care şi o întâlnire directă. Mai degrabă, „tricolorii mici” trebuie să se lupte pentru a-şi asigura locul 2, în faţa Ucrainei. Care are 10 puncte, dar şi un meci mai puţin disputat.

Cele mai bune cinci locuri doi din totalul de 9 grupe vor obţine calificarea la Euro 2021 dedicat selecţionatelor U21. România este pe locul 2 în această ierarhie live, cu 13 puncte din şapte meciuri (victoria cu ultima clasată din grupă, Malta, nu se ia în considerare). Dintre locurile doi Doar Polonia şi Austria au tot atâtea meciuri disputate. Primii tot cu 13 puncte, iar austriecii cu 12. Mai degrabă favorite la calificare par echipele cu mai puţine meciuri disputate. Germania are 12 puncte din şase meciuri, Portugalia tot 12, dar din cinci meciuri. Scoţia are 11 puncte din şase meciuri, iar Italia are 10 puncte din cinci meciuri. Astfel că „tricolorii” păstrează şanse la calificare doar cu o victorie în faţa Danemarcei. Chiar şi aşa, vor depinde de jocul rezultatelor.