Ce a făcut Adelina Pestrițu pentru soțul ei. Gestul care i-a lăsat mască pe fanii brunetei

De foarte multă vreme, vedeta tv, Adelina Pestrițu, și soțul acesteia, Virgil Șteblea, sunt în atenția presei ca fiind unul din cele mai frumoase cupluri din show-bizul românesc. AStfel că, gestul făcut de Adelina pentru soțul ei nu a fost o surpriză, nici pentru fani, dar nici pentru cei din presă.

Ce a făcut Adelina Pestrițu pentru soțul ei

De altfel gestul a fost făcut și de Virgil, în ideea de a-și arăta dragostea, unul față de celălalt. Cei doi au decis să își permanentizeze sentimentele unul față de celălalt mergând la un salon de tatuaje, Frumoasa brunetă a mers împreună cu Virgil Șteblea la un salon de tatuaje, acolo unde fiecare și-a făcut un tatuaj. Mesajul ales este unul inedit iar astfel, îndrăgitul cuplu a vrut să-și demonstreze reciproc, dar și lumii cât de mult se iubesc.

Gestul care i-a lăsat mască pe fanii brunetei

„There is only one happiness in life, to love and to be loved (n.r. – Există o singură fericire în viață, să iubești și să fii iubit)”. Fraza pe care și-a tatuat-o celebrul cuplu fiind împărțită în două, astfel că o parte din frază și-a tatuat-o Virgil pe mână, iar cealaltă parte Adelinei. Acum este clar pentru toată lumea care este mesajul pe care l-au dorit amândoi și poate fi înțeles doar atunci când Adelina și Virgil sunt unul lângă celelalt.

Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani și deja au și o fetiță, pe nume Zeneida. Până în acest moment cuplul este un exemplu pentru fani. Adleina a povestit că se înțeleg de minune și radiază de fericire atunci când sunt unul în prezența celuilalt. În afară de pasiunea reciprocă, și cea pentru fetița lor, cei doi mai împărtășesc și o altă pasiune, și după cum ați putut vedea, e una evidentă, și anume pasiunea pentru tatuaje.