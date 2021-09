Ce a divulgat Dani Oțil despre numele fiului său. Tot platoul Neatza a început să facă mișto de el, instant

Dani Oțil a făcut dezvăluirea pe care toți românii o așteptau. De câteva zile, de când a venit fiul său pe lume, toți cunoscuții și internauții au aceeași întrebare pe buze, anume cum îl va chema pe micuțul „Cârcel”. Soțul Gabrielei Prisăcariu le-a spus adevărul.

De aproape o săptămână, viața lui Dani Oțil a căpătat un sens mult mai profund și intens, din momentul în care frumoasa lui soție Gabriela Prisăcariu i-a dat naștere fiului său, pe care matinalul îl alintă „Cârcel”.

Acum câteva zile, simpaticul prezentator TV a mărturisit la Neatza că nu s-a prezentat, încă, la starea civilă pentru a-l înregistra pe fiul său dintr-un motiv simplu. Părinții nu au ales numele definitive pentru copilul lor, așa că formalitățile mai pot aștepta.

Dani Oțil: Am o cunostiinta, dar nu stiu daca e ok sa povestesc asta. in fine, am un prieten care s-a dus spritat dupa cateva zile sa inmatriculeze copilu. El trebuia scris in acte Adrian si cum l-au trecut aia acolo…il cheama hadrian. Trebuie sa merg si eu să inmatriculez copilul

Răzvan Simion: Pai nu te-ai dus?

Dani: Nu, am 15 zile.

Răzvan – Pai si ce? expira placutele?

Dani: Pai nu am inca ambele nume.