Câți bani câștigă, de fapt, Florin Călinescu la Pro TV. O bate pe Andreea Esca?!

Florin Călinescu a povestit mai multe întâmplări din istoria PRO TV, din relația lui cu Trustul. Printre altele, acesta a vorbit despre salariile încasate de vedetele postului.

Câți bani câștigă, de fapt, Florin Călinescu la Pro TV

Astfel, juratul emisiunii de la ”Românii au talent”, de la Pro TV, a participat la emisiunea lui Cătălin Măruță, iar printre alte amintiri dezvăluite în premieră, a vorbit și despre salariile pe care le primesc vedetele postului, pentru prestațiile lor.

Întrebat fiind ce vedetă obține cel mai mare salariu și dacă este adevărat că Andreea Esca are cea mai mare leafă, actorul a răspuns tranșant, în stilul său caracteristc.

„Probabil că eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi (Andi Moisescu – n red.) sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat”, a spus Florin Călinescu.

De asemenea, Florin Călinescu a povestit, în aceeași emisiune, că el a fost cel care l-a convins pe Adrian Sârbu să-i aducă în trust pe Mihaela Rădulescu, pe Andi Moisescu sau chiar pe Cătălin Măruță.

L-a convins pe Adrian Sârbu să îl aducă pe Măruță la Pro TV

„Măruță m-a rugat să mă uit la el când prezenta o emisiune cu un cearceaf albastru în spate. Și i-am zis lui Adrian Sârbu, după ce a plecat Teo, că el e de adus. Dacă poți să vorbești o seară întreagă cu un cearceaf în spate, poți să faci o emisiune”, a menționat Florin Călinescu.

Acesta a povestit cum l-a contactat Cătălin Măruță și cum l-a rugat să vină să-l vadă în emisiunea pe care o realiza la momentul respectiv,

„Am primit un telefon de la Măruță, care, cu o voce așa….mă ruga să vin să îl văd. «Domnule Călinescu, este o onoare să vă aud…dacă aveți timp să veniți să mă vedeți»…Păi bine mă, unde să te văd? M-am dus să îl văd unde avea emisiunea lui, la facultate, m-am târât, aplecat pe un gemuleț să îl văd”, a spus Florin Călinescu, juratul de la Românii au talent.