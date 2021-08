Ce a descoperit un român pe eticheta unei halva cu fistic. A crezut că nu vede bine și s-a dus la manager imediat

Nu este zi în care să nu aflăm că un anumit produs din supermarket este periculos pentru sănătatea noastră. O nouă alertă a fost anunțată la gogoșile vândute în magazinele din România. Produse în Franța, gogoșile sunt contaminate cu oxid de etilenă, un pesticid interzis în UE deoarece este cancerigen. În plin scandal al alertelor alimentare și al produșilor cancerigeni, un român a avut parte de șocul vieții când a citit eticheta unei halva cu fistic. A crezut că nu vede bine și s-a dus la manager imediat! Ce era scris pe produs.

Românul a fost atât de indignat de descoperirea făcută pe eticheta de halva cu fistic, încât a ajuns la un post de televiziune, pentru a trage un semnal de alarmă.

Laurențiu Botin a cumpărat dintr-un supermarket o halva cu fistic. Doar că, la o atentă citire a etichetei, românul a constatat cu stupoare că dulcele de la raft are…extras de săpun!

Dezvăluirea a fost făcută joi seară, 5 august, la Realitatea Plus, în emisiunea „100%”. Bărbatul a precizat că pe eticheta produsului Halva cu fistic apare, tipărit, ca ingredient extras de săpun (Vezi FOTO în GALERIE).

Din cauza traducerii proaste în limba română, Botin era cât pe ce să leșine în momentul în care a văzut că pe halva scrie extras de săpun.

Potrivit traducerii în limba română, halvaua cu fistic cumpărată de român conține următoarele ingrediente: extras de săpun E471, regulator de aciditate, zahăr 50%, aroma naturală vanilie și carbohidrați 5%.

Preşedintele Asociaţiei Patronale Industria Laptelui, Dorin Cojocaru, a făcut câteva precizări importante cu privire la produsul „Halva turcească cu fistic”:

„Nu este respectat regulamentul care stă la baza etichetării, nu sunt trecuți alergenii, pentru că are fistic. Mai este greșită și traducerea în limba română. Am văzut 50% zahăr. Acel extras de săpun e prima dată când văd așa ceva, plus grăsime foarte mare… Este o bombă calorică. Cred că ar fi trebuit să aibă o aprobare a unei autorități de control. Eticheta este incompletă. Acest produs este neconform”.