Ce a descoperit Florin Cîțu despre industria alimentară din România: ”Trebuie distrus”

Florin Cîțu a făcut câteva descoperiri despre industria alimentară de la noi din țară. Premierul României vine cu acuze grave în dreptul acestei industrii. Ce spune oficialul și care crede că sunt soluțiile în acest caz?

Florin Cîțu denunță un MONOPOL în industria alimentară. Oficialul aduce acuzații grave în dreptul acesteia și susține că astfel se explică și faptul că producătorii susțin că prețurile produselor sunt mici. În acest timp, consumatorii le consideră mari. Șeful Executivului a adus în prim-plan subiectul acesta și a discutat problema și cu reprezentanții sindicatelor din această industrie.

Majorarea prețurilor în acest sector este o problemă reală la nivel global. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a subliniat în luna iunie a anului curent că prețurile alimentelor s-au aflat la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Scumpirile cele mai mari vin în dreptul anumitor produse precum: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

Românii plătesc cu 17% mai mult pentru electricitate din anul acesta. Cartofii au fost cei care s-au ieftinit cu o treime, oferta depășind cererea în acest an. În timpul acesta, pâinea s-a scumpit cu 4.5%, iar carnea s-a majorat și ea.

Prețul uleiului a crescut cu 13 procente și produsele de tutun sunt tot mai scumpe. Mai exact, cu 7% față de anul precedent. Potrivit datelor Eurostat, tarifele în transporturi s-au mărit și ele, dar și prețul la carburanți și utilitățile domestice.

Scumpiri considerabile au fost indicate și în domeniul materialelor de construcții. Lemnul, oțelul și cimentul sau termoizolațiile au prețuri mai mari chiar și cu 30% față de anul 2020. Fenomenul a atins de asemenea și locuințele noi.

„Dupa o ampla crestere inregistrata in luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica si a preturilor combustibililor, rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%.

Dinamica anuala a preturilor volatile ale alimentelor este prevazuta a se pozitiona la finalul anului curent si al celui viitor la nivelurile de 1,2% si, respectiv, de 5,5%, in ipoteza inregistrarii unor recolte agricole incadrate in proximitatea unei medii multianuale, atat in 2021, cat si in 2022”

Raport Banca Națională a României