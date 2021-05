Ce a constatat Dani Oțil când a alergat după actele de însurătoare. Răzvan Simion s-a pus pe râs

Dani Oțil a dat o veste cât se poate de îmbucurătoare pentru fanii săi. Matinalul a mărturisit în această dimineață că a fost nevoit să își pregătească actele pentru a se căsători. Dani Oțil a spus că nu înțelege de ce este nevoie de atâtea acte pentru a face aceste formalități.

De altfel, recent, iubita lui Dani Oțil, frumoasa Gabriela Prisăcariu, a anunțat și sexul bebelușului lor, pe rețelele de socializare, spunând că este băiat.

”Cu băieții mei”, scria Gabriela Prisăcariu pe pagina de Instagram.

Pentru că pe data de 5 mai școlarii revin în bănci, după o lună de vacanță, la Neatza cu Răzvan și Dani a fost prezentat și un material în acest sens, în care s-a vorbit despre cum se pregătesc profesorii să îi pregătească din nou pe elevi la școală. Dani nu s-a abținut să comenteze informațiile în stilul caracteristic.

„Dacă îi intrebi pe școlari în zilele astea dacă vor sa înceapă școala, toți spun, invariabil, da. Imaginați-vă dacă întrebai asta pe vremea mea. Poate că ziceau ”da” doar tocilarii clasei, care oricum nu au ajuns ceva în zilele noastre”, a zis Dani în ediția de azi a emisiunii.

Dacă Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii Meteo din cadrul matinalului, a fost plecată în Dubai zilele acestea, alături de prietena sa, Bianca, prezentatoarea rubricii Horoscop, din cadrul matinalului, Răzvan a mărturisit că el s-a aflat pe plan local. El a povestit și ce a pățit pe drum, dar și ce a constatat în ce privește mâncarea de Paște, de anul acesta.

”Eu am mers la Targu Ocna, acasa, de Paște. Am stat într-o coloana, nu aveam net, vorbeam cu pasagerii din mașină. Anul acesta nu am mai umplut coșurile cu vârf, s-a mâncat mai cumpătat se pare, așa am văzut la toți”, a spus și Răzvan, colegul lui Dani.