Ramona Olaru îi dă clasă și lui Cătălin Măruță. Ce face vedeta de la Neatza în timpul liber

Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii Meteo de la emsiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani” este foarte activă pe rețelele de socializare, iar asta se poate vedea și din numărul de urmăritori.

Ramona Olaru îi dă clasă și lui Cătălin Măruță

Spre exemplu, pe celebrul Tik Tok, Ramona Olaru face și face și strânge aprecieri și vizualizări. L-a întrecut cu mult și pe prezentatorul cu state vechi în televiziune, Cătălin Măruță.

Astfel, pe Tik Tok, Ramona Olaru are la ora actuală 663.6K de urmăritori, în timp ce Cătălin Măruță are 399.3K de urmăritori. Alte vedete prezente pe Tik Tok sunt Florin Ristei și Alexia Eram, însă nici acestea nu o depășesc pe Ramona Olaru la vizualizări. Prin urmare, artistul are 121.9K de urmăritori pe Tik Tok, iar Alexia Eram are 168.8K de vizualizări.

Ce face Ramona Olaru pe Tik Tok

Spre exemplu, în cel mai nou clip de pe Tik Tok, Ramona Olaru s-a filmat cântând, în alt clip aceasta apare în costum de baie, pe plajă sau dansând. Însă se pare că în orice ipostază ar apărea aceasta, se va bucura, cu siguarnță de aprecieri și vizualizări pe rețelele de socializare.

Cine este Ramona Olaru

Ramona Olaru, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani, s-a născut într-o localitate de lângă Călărași , la data de 7 iulie 1989. Aceasta are vârsta de 31 de ani, iar de peste doi ani prezintă rubrica Meteo a emisiunii. Aceasta provine dintr-o familie de agricultori, studiind și ea acest domeniu. Astfel, ea a urmat cursurile Universității Agronomice și chiar are un master în inginerie, dar nu a profesat în domeniu.

Când nu se află în platoul Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru este și fotomodel, fiind imaginea mai multor branduri de lux. Până la instaurarea pandemiei, aceasta și defilat pentru celebri creatori de modă din România.

În viața personală, frumoasa blondină este singură pentru moment. Ea a fost căsătorită cu un tânăr pe nume Bogdan, pe care l-a cunoscut după o noapte de pomină la mare. Au fost împreună vreme de cinci ani, dar au avut o relație la distanță, relație care nu s-a concretizat și cu un copil, așa cum își dorea aceasta, semnând actele de divorț în urmă cu doi ani. Ramona Olaru s-a iubit apoi cu artistul Cuza, de la Noaptea Târziu, însă după o relație cu mai multe despărțiri și împăcări, cei doi au decis să meargă definitiv pe drumuri separate, în cele din urmă.