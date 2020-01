Ce a apărut pe pagina de Facebook a Cristinei Țopescu: ”nu credeți prostiile de la TV”

Ce a apărut pe pagina de Facebook a Cristinei Țopescu, fosta realizatoarea TV care a fost găsită fără suflare duminică, 12 ianuarie, în locuința sa. ”Nu credeți prostiile de la TV. Cris nu s-a sinucis.”

Ce a apărut pe pagina de Facebook a Cristinei Țopescu?

Cristina Țopescu a murit duminică, 12 ianuarie, la 59 de ani. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Conform poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22.00, Inspectoratul de Poliție al Județutului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni.

În urma sesizării, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv, unde au găsit o persoană decedată care nu prezenta urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală. Medicul Monica Pop a dezvăluit că jurnalista suferea de depresie după moartea tatălui său, Cristina Țopescu, celebru comentator sportiv.

”Pe 13 ianuarie, totul va fi public”

Un mesaj a apărut luni dimineață pe pagina de Facebook a vedetei TV. O anume Diana Maria, care susține că este administratorul paginii, vecină și prietenă cu fosta realizatoare TV, povestește că ea a sunat la 112 pentru a anunța că aceasta nu răspunde la telefon de câteva zile.

„Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu câțiva ani.

Cristina care imi este prietena și vecină. Eu am sunat la 112.

Dragi colegi de breaslă, vă rog să aveți decența de a avea răbdare și de a fi jurnaliști adevărați, nu hiene!

În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, vă voi da informațiile reale despre ultimii 4 ani din viata Cristinei și despre cum am ajuns să sun la numărul de urgență. Nu vă așteptați la picanterii și mizerii!

Vă mulțumesc anticipat.

______

Cris avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. In plus, așa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn si două săptămâni, apoi să sune și sa povestim.

Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă. Așa e Cris.

—–

Fiți DECENȚI!

Nu ați cunoscut-o!

Am refuzat să furnizez informații hienelor cand m-am dus să îi pun o lumânare, pentru ca nimeni nu s-a gândit sa îi ducă Lumină!

Nu voi apărea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei!

Totul va fi public. DECENT.

Și nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis.

A trecut Sus alături de cățeii ei, așa cum voia sa se întâmple cand ii va veni ceasul”, este mesajul integral de pe pagina Cristinei Țopescu.