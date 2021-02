Ce a apărut la mormântul părinților Monicăi Gabor. Chiar ea a publicat imaginea

Fanii Monicăi și Ramonei Gabor au fost alături de acestea atunci când cele două au rămas fără părinți, mulți încurajându-le și povestindu-le experiențele comune. Cei care le-au susținut au rămas surprinși de recentul gest al fostului model.

Gestul surprinzător al Monicăi Gabor. Ce a apărut la mormântul părinților?

Surorile Gabor au rămas orfane de ambii părinți când anul trecut s-a stins din viață și tatăl lor. Cele două au rămas și fără mamă în urmă cu mulți ani după ce un accident incredibil le-a luat-o de lângă ele pe cea care le-a dat viață.

Amintim că Emil Gabor a murit în urma unui infarct și a fost înmormântat pe data de 26 iunie. De la tragicele vești, Monica, Alina și Ramona au încercat să fie alături una de cealaltă și să se sprijine, mai cu seamă că au rămas singure pe lume.

Vedetele au șocat atunci cu un mesaj pe rețelele de socializare în care au explicat de ce nu au putut să vină în țară pentru a-l conduce pe părintele lor pe ultimul drum, totul s-a rezumat la contextul pandemic.

Precum a promis, fosta doamnă de la Izvorani le-a făcut o piatră funerară cu îngeri și a adus la mormântul celor dragi o coroană cu un mesaj extrem de emoționant pe ea: „Fiicele tale, Ramona, Monica și Alina.”

Ce probleme de sănătate a avut tatăl lor?

„Am fost internat la Boli Interne și mi-au găsit mai multe… din cauza accidentului ăla, de acum 10 ani, când mi-a căzut un lemn mare pe spate. Până atunci eram bine și de atunci am avut numai necazuri. Am umblat pe la spital, că mi-a rupt tot în mine. Am splina scoasă, intestinal… mi-a tăiat din el, din stomac la fel, din ficat la fel. Și, normal, dacă am umblat la toate, acum am necazuri, am probleme. Acum sunt mai bine că… m-au sunat fetele, n-am fost chiar singur (de Sărbători – n.r.). A venit Alina (fata cea mare, sora Monicăi și a Ramonei Gabor -n.r.,) pe la mine, ea e în Săucești, a fost și sora mea pe la mine.

Că eu n-am putut pleca de acasă chiar nicăieri pentru că am avut necazuri. Nu puteam să stau în picioare, nu aveam putere. Uite că… am crescut 3 copiii și… e greu, sunt peste mari și țări. Aș fi vrut și eu să fie lângă mine. Că, uite, ajungi la bătrânețe și rămâi singur. Dar nici nu poți să ții nici lângă tine, că n-ai cum. Alina mea are doi copii aici, locuiește aici,nu în strainanate. Sunt în relații bune cu fetele, cu sănătatea e greu.”

Emil Gabor (Sursa: ciao.ro)