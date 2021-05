Ce a ajuns să facă Tanța, celebra asistentă a lui Teo Trandafir

Nuami Dinescu, fosta ”Tanța”, celebra asistentă a lui Teo Trandafir, este o actriță apreciată, devenind, mai nou, Florica, în serialul ”Adela”, de la Antena 1.

Dar Nuami Dinescu, pe lângă actorie, mai este și o bucătăreasă iscuisită, iar mărturie stau pozele de pe Facebook, acolo unde actrița își postează preparatele delicioase. În plus, în fiecare duminică, Nuami Dinescu face voluntariat la adăpostul de animale, la Mona Semeniuc, care are 300 de câini. Nuami a mărturisit că i-a mult timp să scape de personajul ”Tanța”.

Nuami Dinescu a mai vorbit și despre depresia pe care mulți ani a încercat să o țină la distanță.

„Cred că m-am născut aşa, copil anxios, înclinat spre poezie, lirism, romantism şi cai verzi pe pereţi. Pe urmă, vine viaţa reală şi te culcă la pământ. Mai vin nişte încercări grele de tot, la 27 de ani, şi pe alea chiar nu le înţelegi şi se adună.

Din 1990, când am avut un „blind date” cu moartea, dar m-a salvat un medic iscusit, sunt cu depresia pe lângă mine. Am o formă mai uşoară, nu am luat niciodată medicamente. Meseria m-a salvat, mă ţine în echilibru, de asta şi lucrez cu oricine are nevoie să se descopere, să se înţeleagă şi să se iubească aşa cum e”, a mai spus artista pentru sursa citată.