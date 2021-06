Mariana Moculescu are 53 de ani și a revenit în România, după o relație eșuată cu un italian. Acum, fosta soție a lui Moculescu pare să se fi liniștit pe toate planurile.

Ea s-a împăcat cu fiica ei Nidia și a reluat legătura cu fostul ei soț, Horia Moculescu. Acum, Mariana lucrează la o agenție imobiliară din București, care îi permite să își plătească chiria apartamentului în care locuiește și să se întrețină.

Își dorește să aibă propria afacere, mai ales că nu mai are de gând să plece peste hotare. Ea a avut o relație toxica alături de un italian pe nume Massimiliano Lorenzini, care a abuzat-o și a fost violent fizic și verbal cu ea de mai multe ori.

”Colaborez cu un prieten care are o agenție de imobiliare. Am posibilitatea încât să îmi plătesc chiria, cât și restul cheltuielilor.

Momentan sunt în standby, îmi doresc să am ceva al meu, o firmă a mea. Sunt foarte fericită că am ajuns să locuiesc în București.

Am stat și în Munchen și în Toscana, am văzut atâtea orașe europene, dar mereu ziceam că Bucureștiul are ceva aparte. Și așa am scăpat eu din Italia. Asta a însemnat pentru mine revenirea în țară”, a declarat Mariana Moculescu pentru redactia.ro.