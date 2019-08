Ce a ajuns să facă Dragoș Moștenescu, Costel din la Bloc, în Anglia. Și-a luat familia și a renunțat la România definitiv

Dragoș Moștenescu, alias Costel Jurcă, unul dintre cele mai carismatice personaje din ”La bloc”, își încearcă norocul pe alte plaiuri acum. Actorul a sperat să își poată continua cariera în România după încheierea filmărilor sitcomului, dar a decis să lase tot în urmă pentru Anglia. Cu ce se ocupă acum artistul?

Costel Jurcă din ”La bloc”, alias Dragoș Moștenescu, a sperat să își poate continua cariera în țara sa și după încheierea filmărilor celui mai cunoscut sitcom, dar a ales să lase tot pentru Anglia și să își încerce norocul acolo. Așadar, Moștenescu a decis să își vândă toate proprietățile și a părăsit România, împreună cu soția și cei trei copii.

Despre plecarea sa a vorbit într-un interviu pentru ziarulromânesc.net. Actorul a explicat că nivelul de trai ”este așa cum este”, iar lucrurile nu pot evolua, atât cât ”să fie bine pentru toată lumea”, astfel că soluția, pentru el, a fost să nu mai rămână aici.

De asemenea, artistul a ”aruncat” și câteva vorbe despre ”la ce se mai râde” în România, printre care se află și hazul făcut pe seama statutului de prost plătit al românului, lucru considerat de Moștenesc drept cel puțin nefolositor.

Cât despre perspectivele profesionale în Londra, Moștenescu este pozitiv. Artistul susține acum spectacole de comedie la Leicester Square Theatre.

„Momentan am găsit o piață de comedie foarte bine definită, sunt undeva la 150-200 de cluburi de comedie numai în Londra, unde am intrat și am făcut câte 5-7 minute , iar acum am ajuns la 10-15 minute, deoarece minutele ți se dau pe parcurs. Sunt o figură cunoscută în țară, dar aici, cu tot backgroundul meu, nu mă știe lumea”, a mai spus actorul.