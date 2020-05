Ce a ajuns să facă Cristian Țânțăreanu la 76 de ani. Probleme în mariajul milionarului?

Cristian Țânțăreanu a luat o decizie foarte importantă. Ce a ajuns să facă acesta la 76 de ani? Poate inluența această alegere mariajul de 40 de ani al său?

Cristian Țânțăreanu nu a indicat niciodată anii pe care îi are în buletin. Acesta și-a trăit viața la maximum și s-a bucurat de fiecare clipă. Afaceristul a făcut unele confesiuni care au surprins pe toată lumea. Pentru că este mereu pus pe șotii, bărbatul a susținut că are nevoie de trei tinere prin preajmă la anii aceștia. ”M-am hotărât să am două iubite… Două iubite, maximum trei. Că nu mă mai țin puterile. Ce le trebuie lor îmi trebuie și mie”, a spus Țânțăreanu.

Obișnuită de atâția ani cu caracterul și personalitatea soțului, cea care l-a făcut fericit toată viața cel mai probabil știe cum să ia lucrurile, mai ales că afaceristul a susținut că preț de 40 de ani nu s-a certat nici măcar o dată cu partenera sa, așa că nu e nici vorbă de vreun divorț. ”După 40 de ani nu m-am certat niciodată cu soția mea! Dacă nu era ea, eram de mult mort. M-a dus cu forța la medic”, a povestit miliardarul. Care nu a ratat gluma, imediat: ”Cu toate că acum vrea să scape de mine, că are și ea pe cineva…”

