Ce a ajuns să facă astăzi Raluca Munte, una dintre primele participante la sezonul 1 al emisiunii Puterea Dragostei

Raluca Munte a fost extrem de îndrăgită de către telespectatorii ce au urmărit sezonul 1 din emisiunea Puterea Dragostei. Totuși, aceasta trece prin clipe dureroase în aceste zile, așa că a decis să le spună totul fanilor despre provocările întâlnite în viața sa.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei suferă enorm. Aceasta a rămas cu foarte mulți fani după ce a participat la cunoscuta emisiunea, așa că îi ține pe toți la curent cu tot ce face. În ultima perioadă, bruneta a transmis că a trecut prin clipe de cumpănă, fiind la un pas să piardă o ființă apropiată.

Raluca Munte a izbuncnit în lacrimi după ce a realizat că Pluto, patrupedul ce îi este aproape în fiecare clipă, nu se simte bine. Aceasta a chemat imediat veterinarul pentru a descoperi dacă vreo persoană cu gânduri rele i-a otrăvit cățelul la care ține enorm.

Așteptăm acum să vină veterinarul să vedem dacă mai putem să-i face perfuzii, dacă mai putem să-i facem ceva. Eu, totuși, sper ca Pluto e cel mai puternic din lume. Efectiv, simt că nu mai am aer. E ca și copilul meu.”, a spus aceasta.

Raluca Munte a crezut, la început, că otrava l-ar fi făcut pe Pluto să se simtă rău, așa că a mers de urgență la o clinică pentru a-i face o radiografie patrupedului.

Acolo s-a descoperit că el ar fi înghițit o jucărie, așa că fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a rugat urmăritorii să se roage pentru cățelul ei în timp ce se află în operație pentru a scăpa de probleme.

„Update. A venit veterinarul. Nu a fost otrăvit, slavă cerului. Avem altă problemă, are ori o boală osoasă, ori l-a lovit o mașină pentru că nu mai poate să facă nimic cu picioarele din spate, nu se mai poate ridica.

Am încercat să apăs pe ele să vad dacă reacționează și nu o face. I-a dat ceva calmante injectabile, iar dacă nu-și va reveni în câteva ore o să-l duc la Cluj să-i facem o radiografie la coloană să vedem exact ce are.

Analizele i-au ieșit ok. Pe radiografie a apărut că nu are probleme la coloană, dar are probleme la stomăcel. Pe radiografie se vede ceva negru. Medicul a spus că sunt niște gaze, în spatele acestor gaze ar fi ceva.

Doctorul spune că ori a mâncat o jucărie, ori s-a întâmplat ceva, dar nu se vede. I-a pus câteva perfuzii ca să-i intărească sistemul imunitar, pentru că dacă l-ar fi băgat direct în operație nu i-ar fi rezistat organismul.”, a mai zis bruneta.