Ce a ajuns să facă Alexandra Stan în izolare. De 8 săptămâni nu a ieșit din casă

Declară că se simte limitată, dat fiind că nu se poate bucura de plajă, fiind izolată pe litoral, dar încearcă să facă orice pentru a nu se plictisi în casă. O zi din viața Alexandrei Stan, acum.

Alexandra Stan se află acasă de 8 săptămâni. Cu toate acestea, declară că nu are timp să se plictisească, însă simte lipsa unor momente. Artista a povestit pentru revista Viva că reușește să facă în fiecare moment al zilei câte ceva. Curățenie, mâncare, se joacă cu Herky, motanul ei, aleargă pe bandă, face live-uri pe social media, înregistrează video-uri pentru TikTok, compunse versuri și merge la cumpărături.

Se bucură de relaxare, dar, pe de altă parte, se simte limitată, spunând că nu se poate bucura de plajă, nu se poate vedea cu prietenii, nu poate merge la studio și mai ales nu mai poate păși pe scenă. Cât despre mâncare, deși încearcă să se hrănească sănătos în această perioadă, artista povestește cu mândrie că tot acum a făcut pentru prima dată pâine și un fel de covrigi, preparate pe care, se laudă, le face precum o expertă.

„Da, în perioada de izolare am făcut pentru prima dată pâine și un fel de covrigi. Am devenit expertă. Deja am făcut de vreo 5 ori și le-am dus și părinților mei. Gătesc multe feluri de mâncare, de la tradițională, la paste, salate și dulciuri.

Plusurile ar fi ca stăm mai mult timp singuri cu noi, avem timp mai mult pentru meditație, introspecție, vindecări spirituale, petrecem mai mult timp cu familia, organizăm mai bine totul și consumăm mai puține resurse naturale, poluăm mai putin. Iar minusurile sunt lipsa mersului pe jos în aer liber, pe plajă, în parc, întâlnirile cu prietenii, dansatul cu prietenele până dimineață”, a povestit cântăreața.