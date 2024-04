Cazul Lasconi 2.0! Fiica unui candidat la Primărie, reacție explozivă: „Un individ care și-a bătut soția și copilul zilnic”

„Din păcate, nu toate matrimoniile au un sfârșit fericit iar cei care suferă cel mai mult sunt copiii. Rupți emoțional între doi adulți, rămân marcați pe viață de răni care uneori refulează sub diferite forme. Alice a hotărât să o facă în forma care a determinat această explicație publică a mea. Prima mea soție a intentat actiune de divorț care s-a finalizat cu sentința civilă în 2005. Eu mă aflam în Spania unde am plecat în 2003. Soția mea nu mi-a spus de acțiunea de divorț. Eu trimiteam bani periodic, astfel că, chiar cu o zi înainte să aflu că sunt divorțat, am trimis o sumă de bani special pentru biroul lui Alice. Prin sentința civilă am fost obligat la plata sumei de 77,50 lei pensie alimentară dar eu am trimis mereu mult mai mult”, s-a apărat Alexandru Ioan Antal, într-o postare pe Facebook.

Candidatul la Primărie susține că nu mai păstrează legătura cu fiica sa din cauza fostei soții.

„Cel mai rău îmi pare pentru Alice care, cu siguranță va fi afectată de această dezmințire. Sper să treacă la fel de ușor ca mine peste acest moment, și să învețe lecția bine, să nu se mai lase manipulatâ de persoane fără caracter. În urmă cu un an, când am deschis o florărie în Beclean, Alice m-a jignit spunându-mi „să miros florile de la rădăcină”. Ce-i drept, atunci m-am supărat, tradus mesajul ei însemna că dorește moartea mea și, nu am mai sunat-o, nici ea pe mine. Orice s-ar întâmpla, ea rămâne fiica mea, a fost și este în gândurile și rugăciunile mele”, a mai spus Antal.

Scandalul dintre Elena Lasconi și fiica ei, Oana

La finalul lui 2023, fiica Elenei Lasconi, Oana, a denunțat public homofobia mamei sale, iar asta a creat un val de discuții la adresa Elenei Lasconi, primărița din Câmpulung Muscel și fostă jurnalistă PRO TV.

Reamintim faptul că Elena Lasconi a fost invitată în emisiunea „Insider politic”, la Prima TV, și moderată de jurnalistul Sebastian Zachmann, unde a făcut declarații șocante despre căsătoria între persoanele de același sex. Elena Lasconi a mai spus că a participat la referendumul din 2018 pentru modificarea definiției familiei din Constituție și că a votat „DA.”